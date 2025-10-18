Áramkimaradások várhatók októberben, íme az érintett települések listája

Az MVM tájékoztatása szerint október 20. és 22. között karbantartási munkálatok miatt több Bács-Kiskun vármegyei településen tervezett áramszünet várható. Amennyiben az áramszolgáltatás a megadott időpont után sem áll helyre, a lakosok további információt a 62/565-600-as telefonszámon kérhetnek.

Több településen várható áramszünet a következő héten

Fotó: MW / Illusztráció

Itt várható áramszünet a következő héten

A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi településeken áramszünet várható:

Október 20-án: Ágasegyháza, Császártöltés, Fülöpháza, Hajós, Izsák, Jakabszállás, Jánoshalma, Kecskemét, Kiskunhalas, Kiskőrös, Kisszállás, Kunszállás, Pirtó, Soltvadkert, Sükösd,

Ágasegyháza, Császártöltés, Fülöpháza, Hajós, Izsák, Jakabszállás, Jánoshalma, Kecskemét, Kiskunhalas, Kiskőrös, Kisszállás, Kunszállás, Pirtó, Soltvadkert, Sükösd, Október 21-én: Bácsborsód, Fülöpszállás, Hajós, Harkakötöny, Jánoshalma, Kecskemét, Kerekegyháza, Kiskunhalas, Kiskőrös, Miske, Pirtó, Soltvadkert, Sükösd, Zsana,

Bácsborsód, Fülöpszállás, Hajós, Harkakötöny, Jánoshalma, Kecskemét, Kerekegyháza, Kiskunhalas, Kiskőrös, Miske, Pirtó, Soltvadkert, Sükösd, Zsana, Október 22-én: Bugac, Bácsborsód, Jánoshalma, Katymár, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kunpeszér, Móricgát, Pirtó, Soltvadkert, Sükösd,

Az érintett utcák teljes listáját IDE kattintva tekintheti meg.