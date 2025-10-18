40 perce
Áramkimaradások várhatók októberben, íme az érintett települések listája
Az MVM előre ütemezett karbantartási munkálatai miatt több településen ideiglenesen nem lesz áram. Cikkünkben összefoglaltuk az érintett településeket és az áramszünetek pontos időpontjait.
Az MVM tájékoztatása szerint október 20. és 22. között karbantartási munkálatok miatt több Bács-Kiskun vármegyei településen tervezett áramszünet várható. Amennyiben az áramszolgáltatás a megadott időpont után sem áll helyre, a lakosok további információt a 62/565-600-as telefonszámon kérhetnek.
Itt várható áramszünet a következő héten
A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi településeken áramszünet várható:
- Október 20-án: Ágasegyháza, Császártöltés, Fülöpháza, Hajós, Izsák, Jakabszállás, Jánoshalma, Kecskemét, Kiskunhalas, Kiskőrös, Kisszállás, Kunszállás, Pirtó, Soltvadkert, Sükösd,
- Október 21-én: Bácsborsód, Fülöpszállás, Hajós, Harkakötöny, Jánoshalma, Kecskemét, Kerekegyháza, Kiskunhalas, Kiskőrös, Miske, Pirtó, Soltvadkert, Sükösd, Zsana,
- Október 22-én: Bugac, Bácsborsód, Jánoshalma, Katymár, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kunpeszér, Móricgát, Pirtó, Soltvadkert, Sükösd,
Az érintett utcák teljes listáját IDE kattintva tekintheti meg.
