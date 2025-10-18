Áramkimaradások várhatók októberben, íme az érintett települések listája

október 18., szombat

Az MVM előre ütemezett karbantartási munkálatai miatt több településen ideiglenesen nem lesz áram. Cikkünkben összefoglaltuk az érintett településeket és az áramszünetek pontos időpontjait.

Várkonyi Rozália

Az MVM tájékoztatása szerint október 20. és 22. között karbantartási munkálatok miatt több Bács-Kiskun vármegyei településen tervezett áramszünet várható. Amennyiben az áramszolgáltatás a megadott időpont után sem áll helyre, a lakosok további információt a 62/565-600-as telefonszámon kérhetnek.

karbantartás miatt áramszünet lesz több településen
Több településen várható áramszünet a következő héten
Fotó: MW / Illusztráció

Itt várható áramszünet a következő héten

A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi településeken áramszünet várható: 

  • Október 20-án: Ágasegyháza, Császártöltés, Fülöpháza, Hajós, Izsák, Jakabszállás, Jánoshalma, Kecskemét, Kiskunhalas, Kiskőrös, Kisszállás, Kunszállás, Pirtó, Soltvadkert, Sükösd, 
  • Október 21-én: Bácsborsód, Fülöpszállás, Hajós, Harkakötöny, Jánoshalma, Kecskemét, Kerekegyháza, Kiskunhalas, Kiskőrös, Miske, Pirtó, Soltvadkert, Sükösd, Zsana, 
  • Október 22-én: Bugac, Bácsborsód, Jánoshalma, Katymár, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kunpeszér, Móricgát, Pirtó, Soltvadkert, Sükösd, 

Az érintett utcák teljes listáját IDE kattintva tekintheti meg.

