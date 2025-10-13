október 13., hétfő

Több helyszínen lesz áramszünet Baján, ezen a napon 8 órán át kell nélkülözni a szolgáltatást

Fontos dátumra figyelmezteti a bajaiakat az MVM Démász Áramhálózati Kft.

Rab Rita

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. tájékoztatása szerint hálózati karbantartási munkák miatt 2025. október 15-én (szerdán) reggel 8 és délután 16 óra között áramszünet várható az alábbi bajai területeken: 

  • Futrinka sor 32–62, 61; 
  • Futrinka utca 4–92, 1–89; 
  • Kamarás Duna-part 42; 
  • Mazsola sor 12/A–32, 11–35; 
  • Mazsola utca 10–24, 1x–21; 
  • Nagypandúr sziget 6.
Áramszünet lesz több utcában
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mit tegyen, ha aggregátort szeretne használni?

Áramfejlesztőt az MVM Áramszolgáltató nem tud biztosítani. Ha valaki aggregátort szeretne használni, azt legkevesebb 5 nappal előtte be kellett jelenteni

A saját tulajdonú vagy bérelt áramfejlesztő használatához írásbeli engedélyt kellett kérni az érintetteknek. A hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni. 

A szünetelésből eredő következményekért az MVM Démász Áramhálózat Kft. felelősséget nem vállal közölte a Bajai Városházi Sajtóiroda.

