Több helyszínen lesz áramszünet Baján, ezen a napon 8 órán át kell nélkülözni a szolgáltatást
Fontos dátumra figyelmezteti a bajaiakat az MVM Démász Áramhálózati Kft.
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. tájékoztatása szerint hálózati karbantartási munkák miatt 2025. október 15-én (szerdán) reggel 8 és délután 16 óra között áramszünet várható az alábbi bajai területeken:
- Futrinka sor 32–62, 61;
- Futrinka utca 4–92, 1–89;
- Kamarás Duna-part 42;
- Mazsola sor 12/A–32, 11–35;
- Mazsola utca 10–24, 1x–21;
- Nagypandúr sziget 6.
Mit tegyen, ha aggregátort szeretne használni?
Áramfejlesztőt az MVM Áramszolgáltató nem tud biztosítani. Ha valaki aggregátort szeretne használni, azt legkevesebb 5 nappal előtte be kellett jelenteni.
A saját tulajdonú vagy bérelt áramfejlesztő használatához írásbeli engedélyt kellett kérni az érintetteknek. A hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni.
A szünetelésből eredő következményekért az MVM Démász Áramhálózat Kft. felelősséget nem vállal – közölte a Bajai Városházi Sajtóiroda.
