Életüket adták a hazáért. Te mit tudsz róluk?
Október 6. az aradi vértanúk emléknapja, magyar nemzeti gyásznap. Kvízünkben megtudhatod, mire emlékszel az iskolában tanultak közül.
Október 6-a nemzeti gyásznapunk, amikor a haza szolgálatáért életüket áldozó aradi vértanúkra emlékezünk. A 13 honvédtiszt 1849-es kivégzése a szabadságharc tragikus lezárása volt, mely a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye lett. Teszteld tudásod kvízünkkel.
A mártírok neveit sokan ismerik, de vajon te mennyit tudsz a sorsukról vagy a kivégzések körülményeiről?
Töltsd ki kvízünket, és teszteld tudásod az aradi vértanúkról!
1.
Október 6-án hány vértanút végeztek ki kötél által?
2.
Hol tette le a fegyvert a magyar honvédsereg?
3.
Kit végeztek ki utoljára és kellett végignéznie társai halálát?
4.
Ki vesztette életét még az akasztás előtt szívrohamban?
5.
Lenkey János vezérőrnagyot miért nem végezték ki az aradi vértanúkkal?
6.
Kinek a felesége csempészett be egy tőrt a börtönbe, amivel utána a vértanú megsebezte saját nyaki ütőerét?
7.
A felsoroltak közül kit ítéltek golyó általi halálra?
