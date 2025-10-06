53 perce
„Nemzetünk szabadságának ára van” – Kecskeméten is megemlékeztek az aradi vértanúkról – fotók, videó
1849. október 6. egy tragikus nap Magyarország történelmében, melyet soha nem fog elfelejteni a nemzet. Az aradi vértanúkra emlékeztek hétfőn Kecskeméten.
Hétfőn van 176 éve, hogy Aradon október 6-án kivégezték a magyar forradalom és szabadságharc legmeghatározóbb alakjait. Ahogy minden évben, úgy idén is megemlékeztek Kecskeméten, a széchenyivárosi emlékműnél, az aradi vértanúkról egy koszorúzással és a Lánchíd Iskola műsorával.
Az aradi vértanúkra emlékezve kettős érzés uralkodik
Október 6. nemzeti gyásznap. Ezen a napon a Habsburg Birodalom kivégeztette a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét, valamint Batthyány Lajost, az első felelős magyar miniszterelnököt.
Kecskeméten a Lánchíd Utcai Általános Iskola tanulói megható és látványos műsorral készültek erre a napra. A fiatalok verseket mondtak, az aradi vértanúktól idéztek, a kisebbek pedig furulyaszóval szépítették meg az alkalmat. Ezután pedig a magyar zászló színeivel játszva, zene kíséretében tisztelegtek a magyar hősök előtt.
Hajagos Csaba történész, főmúzeológus, a Kecskeméti Katona József Múzeum osztályvezetője ezt követően mondta el emlékező gondolatait. – Október 6-a kapcsán kettős érzés szokott lenni az emberekben, hiszen a kollektív gyász tudata nehezedik rá arra a büszkeség érzetre, amelyet ez a nap jelent a magyar emberek számára – mondta. Kiemelte, hogy a 13 aradi vértanú soha ki nem hunyó csillagok a nemzet égboltján, melyek évről évre emlékeztetnek miket, és az utánunk következő generációkat arra, hogy nemzetünk szabadságának ára van, és ezt a felelősséget mindig, minden körülmény között vállalnunk kell.
Az aradi vértanúkra emlékeztek KecskemétenFotók: Brockmeyer Sophie Isabella
Sokan rótták le tiszteletüket
Ezután a Kiskun Huszár és Hagyományőr Egyesület közreműködésével koszorút helyezett el: dr. Salacz László országgyűlési képviselő, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal képviseletében Cseh Tamás járáshivatal-vezető, a Magyar Honvédségtől Gáldonyi Sándor őrnagy, Könczöl Ferenc dandártábornok, Bezsenyi Tamás főtörzszászlós, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei szervezete, a Bács Kiskun vármegyei Gazdakörök és Gazda Szövetkezetek Szövetsége, a Honvéd Hagyományőrzőegyesület Kecskeméti Területi Szervezete, az 1956 Magyar Nemzetőrség Kecskeméti Parancsnoksága, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kecskeméti Szervezete, a Mi Hazánk Mozgalom Kecskeméti Szervezete, a Szövetség a Hírös Városért Egyesület és frakciója, a Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola, a Kecskeméti Széchenyi városi Arany János Általános Iskola, a Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskola és Kollégium és a Bányai Júlia Gimnázium diákjai.
