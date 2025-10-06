„Nemzetünk szabadságának ára van” – Kecskeméten is megemlékeztek az aradi vértanúkról – fotók, videó

Hétfőn van 176 éve, hogy Aradon október 6-án kivégezték a magyar forradalom és szabadságharc legmeghatározóbb alakjait. Ahogy minden évben, úgy idén is megemlékeztek Kecskeméten, a széchenyivárosi emlékműnél, az aradi vértanúkról egy koszorúzással és a Lánchíd Iskola műsorával.

Az aradi vértanúk előtt koszorúzással tisztelegtek

Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

Az aradi vértanúkra emlékezve kettős érzés uralkodik

Október 6. nemzeti gyásznap. Ezen a napon a Habsburg Birodalom kivégeztette a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét, valamint Batthyány Lajost, az első felelős magyar miniszterelnököt.

Kecskeméten a Lánchíd Utcai Általános Iskola tanulói megható és látványos műsorral készültek erre a napra. A fiatalok verseket mondtak, az aradi vértanúktól idéztek, a kisebbek pedig furulyaszóval szépítették meg az alkalmat. Ezután pedig a magyar zászló színeivel játszva, zene kíséretében tisztelegtek a magyar hősök előtt.

Hajagos Csaba történész, főmúzeológus, a Kecskeméti Katona József Múzeum osztályvezetője ezt követően mondta el emlékező gondolatait. – Október 6-a kapcsán kettős érzés szokott lenni az emberekben, hiszen a kollektív gyász tudata nehezedik rá arra a büszkeség érzetre, amelyet ez a nap jelent a magyar emberek számára – mondta. Kiemelte, hogy a 13 aradi vértanú soha ki nem hunyó csillagok a nemzet égboltján, melyek évről évre emlékeztetnek miket, és az utánunk következő generációkat arra, hogy nemzetünk szabadságának ára van, és ezt a felelősséget mindig, minden körülmény között vállalnunk kell.