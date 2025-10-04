A vértanúkra emlékeztek a gimnazisták, majd bicajra pattantak, és Aradig meg sem állnak – fotók, videó

Minden év október 6-án feketébe borul az ország a nemzeti gyásznap tiszteletére. A szabadságharc leverése után ezen a napon végezték ki 1849-ben az aradi vértanúkat és Batthyány Lajos miniszterelnököt. A Kecskeméti Református Gimnázium tanulói pénteken rájuk emlékeztek ünnepélyes keretek között, majd útnak indultak Aradra.

Az aradi vértanúkra emlékeztek a református gimnazisták

Fotó: Bús Csaba

Gyertyafényes templomi megemlékezés

Gyertyagyújtással, műsorral és istentisztelettel emlékeztek az egybegyűltek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire a református templomban. A tanulók felidézték a 13 Aradon kivégzett vértanú nevét, történetét és utolsó szavaikat, majd énekekkel tisztelegtek emlékük előtt. Ezt követően került sor a koszorú szalagtűzésére. A református gimnázium diákjai és tanárai mellett dr. Fekete Gábor, Kecskemét alpolgármestere is részt vett a megemlékezésen – aki egykor maga is refis diák volt –, az igehirdetést követően pedig fel is szólalt. Megosztotta gondolatait az alkalomról, az iskoláról, majd jókívánságait fejezte ki az Aradra indulók felé.