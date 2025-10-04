október 4., szombat

Ferenc névnap

Kerékpártúra

1 órája

A vértanúkra emlékeztek a gimnazisták, majd bicajra pattantak, és Aradig meg sem állnak – fotók, videó

#baon videó#megemlékezés#aradi vértanúk#kerékpártúra

Háromnapos kerékpártúrára indultak a református gimnazisták, hogy koszorút helyezzenek el Aradon. Indulásuk előtt a templomban emlékeztek az aradi vértanúkra.

Mócza Milán

Minden év október 6-án feketébe borul az ország a nemzeti gyásznap tiszteletére. A szabadságharc leverése után ezen a napon végezték ki 1849-ben az aradi vértanúkat és Batthyány Lajos miniszterelnököt. A Kecskeméti Református Gimnázium tanulói pénteken rájuk emlékeztek ünnepélyes keretek között, majd útnak indultak Aradra.

az aradi vértanúkra emlékeztek Kecskeméten
Az aradi vértanúkra emlékeztek a református gimnazisták
Fotó: Bús Csaba

Gyertyafényes templomi megemlékezés

Gyertyagyújtással, műsorral és istentisztelettel emlékeztek az egybegyűltek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire a református templomban. A tanulók felidézték a 13 Aradon kivégzett vértanú nevét, történetét és utolsó szavaikat, majd énekekkel tisztelegtek emlékük előtt. Ezt követően került sor a koszorú szalagtűzésére. A református gimnázium diákjai és tanárai mellett dr. Fekete Gábor, Kecskemét alpolgármestere is részt vett a megemlékezésen – aki egykor maga is refis diák volt –, az igehirdetést követően pedig fel is szólalt. Megosztotta gondolatait az alkalomról, az iskoláról, majd jókívánságait fejezte ki az Aradra indulók felé.

A Kecskeméti Református Gimnázium diákjai kerékpárral indultak Aradra

Fotók: Bús Csaba

Kerékpárral az aradi vértanúk vesztőhelyére

Többéves hagyományhoz hűen 13 református gimnazista indult el pénteken kerékpárral Aradra, hogy személyesen helyezzenek el koszorút a 13 hős emlékére. A közel 200 kilométeres kerékpártúrára október 3-án pénteken indultak el, odaérni azonban csak október 6-ra fognak. A kerékpárosokat autó is kíséri, mely a szükséges felszerelésüket és a koszorút viszi. Diáktársaik, tanáraik hangos biztatása mellett indultak útnak.

 

