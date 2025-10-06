Az aradi vértanúk példája ma is kötelez, diákok és vezetők hajtottak fejet az emlékük előtt – fotók

Az aradi vértanúk története arról szól, hogy az igazi hősiesség nem mindig a győzelemben mutatkozik meg. Sokszor éppen a vereség pillanataiban válik világossá, hogy kik vagyunk valójában. A vértanúk elveszítették a csatát, de győztek a történelem ítélőszéke előtt, mert példájuk örökké velünk marad – mondta Farkas-Wodring Kata önkormányzati képviselő. Hozzátette: A mai világban számtalan kihívással kell szembenézni, ezért van szükség arra, hogy legyenek példaképeink. – Arad hősei pontosan ilyenek. A bátorságuk, az összetartásuk, és az, hogy mindvégig hűek maradtak hazájukhoz, ma is erőt adhat nekünk – emlékeztetett a képviselő, aki szerint ma az a dolgunk, hogy egy összetartóbb Magyarországot építsünk, és olyan közösségeket teremtsünk, ahol „a szabadság nem puszta szó, hanem a mindennapok motorja”.

Az aradi vértanúk emléknapján tartottak megemlékezést Kiskunhalason, a Thorma János Múzeumban

Fotó: Pozsgai Ákos

Aradi vértanúk festmény előtt rótták le tiszteletüket

A nemzeti gyásznapon rendezett megemlékezésen a Fazekas Mihály Általános Iskola diákjai adtak emlékműsort, majd a város vezetői és az ünnepség többi résztvevője a megemlékezés virágait helyezték el a vértanúk tiszteletére Thorma János Aradi vértanúk című festménye előtt. Thorma János 1893-1896 között festette rendkívüli alapossággal az Aradi vértanúk című festményt. Ez a legnagyobb méretű magyar történelmi képek egyike. A kép kompozíciója egyszerű, olyan, mint egy pillanatfelvétel. A halálraítéltek alakjai egyértelműen felismerhetőek, azonosíthatóak.

A megemlékezés résztvevői ezt követően a Sétáló utcára vonultak, ahol Batthyány Lajos – Aradi vértanúk emlékművénél koszorúztak és gyújtottak mécseseket. Az alkotást 1999. október 6-án avatták fel. Mészkő táblán 14 bronzplakett látható, a kivégzett mártír miniszterelnök és az aradi tizenhármak portréját megformázva. A plaketteket Bartos Endre bajai szobrászművész, az emléktáblát Csák Attila pátyi szobrászművész készítette. Az emléktábla néhány száz méterre található a Thorma János Múzeumtól egy bank falán.