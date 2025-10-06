43 perce
Kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Születtek: Lévai Marcell (édesanyja neve: Farkas Mónika) Szeged, Oszlár Krisztián György (Zöld Zsanett) Szeged, Irányi Milla (Bobár Melinda) Pirtó, Cseh Martin (Molnár Anna) Nagykőrös, Szenohradszki Donát (Szalai Adrienn) Kiskőrös, Tandari Olívia (Szöllősy Mónika Anna) Kiskunhalas, Kerekes Elena Zoé (Takács Ramóna) Kiskunmajsa, Kiss Zoja (Harnóczi Petra) Szank, Tóth Adél (Danajka Flóra) Kunfehértó, Zörgő András Bence (Bús Borbála Anna) Zákányszék.
Házasságot kötöttek: Kéri Krisztián és Ádám Csilla Magdolna, Domján Máté és Kukli Erika, Bán Szabolcs és Almádi Bernadett, Takács Bence és Királykuti Anna.
Meghaltak: Farkas János (Kecel), Nagy Zoltán (Jánoshalma), Laczi György Béla (Kiskunhalas), Tóth Antal (Kiskőrös), Miskei Vendelné Szalai Jolán Erzsébet (Kiskunhalas), Pintér András (Kiskunhalas), Kakuk János (Soltvadkert), Miskolczi János (Kiskunhalas).
