Hírt küldök be
43 perce

Kiskunhalasi anyakönyvi hírek

Címkék#született#anyakönyvi hírek#Kiskunhalas#elhunyt#házasságkötés

Ezen a héten is mutatjuk, kik születtek és kik hunytak el. Íme a kiskunhalasi anyakönyvi hírek.

Tapodi Kálmán

Ezek a friss kiskunhalasi anyakönyvi hírek.

Anyakönyvi hírek illusztrációja.
Legfrissebb anyakönyvi hírek Kiskunhalasról
Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Kiskunhalasi Anyakönyvi hírek

Születtek: Lévai Marcell (édesanyja neve: Farkas Mónika) Szeged, Oszlár Krisztián György (Zöld Zsanett) Szeged, Irányi Milla (Bobár Melinda) Pirtó, Cseh Martin (Molnár Anna) Nagykőrös, Szenohradszki Donát (Szalai Adrienn) Kiskőrös, Tandari Olívia (Szöllősy Mónika Anna) Kiskunhalas, Kerekes Elena Zoé (Takács Ramóna) Kiskunmajsa, Kiss Zoja (Harnóczi Petra) Szank, Tóth Adél (Danajka Flóra) Kunfehértó, Zörgő András Bence (Bús Borbála Anna) Zákányszék.

Házasságot kötöttek: Kéri Krisztián és Ádám Csilla Magdolna, Domján Máté és Kukli Erika, Bán Szabolcs és Almádi Bernadett, Takács Bence és Királykuti Anna.

Meghaltak: Farkas János (Kecel), Nagy Zoltán (Jánoshalma), Laczi György Béla (Kiskunhalas), Tóth Antal (Kiskőrös), Miskei Vendelné Szalai Jolán Erzsébet (Kiskunhalas), Pintér András (Kiskunhalas), Kakuk János (Soltvadkert), Miskolczi János (Kiskunhalas). 

