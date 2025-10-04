Súlyos betegséget okozhat az alváshiány, mutatunk 3 bevált módszert, amivel elkerülhető a szorongás

Az alvás mindig is az egészség egyik legfontosabb pillére volt, de az elmúlt években a minősége drámaian romlott. A rohanó hétköznapok, a bizonytalan gazdasági helyzet, a nonstop online jelenlét és a túlzott képernyőhasználat miatt egyre többen szenvednek alvási nehézségektől. Az alvászavar egyik leggyakoribb és legaggasztóbb formája az inszomnia, vagyis az elalvás vagy az átalvás zavara.

Sokan küzdenek alvászavarral a mai világban

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mi történt az alvással?

Az alvászavar lehet átmeneti – például egy stresszes időszak következménye, de sokaknál krónikussá válik, ha legalább három hónapon keresztül, heti három vagy több alkalommal jelentkezik. A probléma gyakran egy ördögi kört indít be: aki fél attól, hogy nem tud majd aludni, annak valóban egyre nehezebben megy az elalvás. Ezt a jelenséget nevezik alvási szorongásnak.

Kiket érint leginkább?

A modern életstílus különösen a fiatalabb generációkra és az éjszakai műszakban dolgozókra van rossz hatással. A Sleep Medicine Reviews friss kutatása szerint a Z generáció közel 40 százaléka hetente több alkalommal is tapasztal alvással kapcsolatos szorongást, ami drámai növekedés az elmúlt évekhez képest.

Amikor az okoseszközök sem segítenek

Bár az alváskövető appok és okosórák elvileg a pihenést hivatottak támogatni, sokaknál éppen ellenkező hatást váltanak ki. Az úgynevezett ortoszomnia egyre elterjedtebb: ebben az esetben az emberek megszállottan figyelik alvásadataikat, ami csak fokozza a stresszt, és rontja az alvás minőségét. A Journal of Clinical Sleep Medicine tanulmánya szerint ez a tendencia már világszerte megfigyelhető.

Mit lehet tenni az alvászavar ellen?

A szakértők egyetértenek abban, hogy a stressz és az alvászavar egymást erősítő hatása csak tudatos eszközökkel törhető meg. Néhány hatékony módszer:

Kognitív viselkedésterápia (CBT-I): az álmatlanság kezelésére kidolgozott pszichológiai módszer.

Digitális méregtelenítés: a képernyőhasználat csökkentése lefekvés előtt legalább egy órával.

Relaxációs technikák: légzőgyakorlatok, meditáció vagy akár mesterséges intelligenciával támogatott nyugtató alkalmazások.

A Magyar Alvás Szövetség szerint hazánkban is egyre többeket érint az alvási szorongás, és már népegészségügyi problémának számít. Nemzetközi adatok is alátámasztják a tendencia súlyosságát: az Amerikai Alvásgyógyászati Akadémia például arra figyelmeztet, hogy a tartós alváshiány növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a depresszió és a kiégés kockázatát.