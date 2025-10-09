1 órája
Teljesen betiltanák a tűzijátékot az egész városban, még szilveszterkor sem lehetne durrogtatni
A Rádió 1 Gong Téma című műsorában Laczkó-Zsámboki Angéla, a kecskeméti önkormányzat képviselője, az állatvédelmi munkacsoport elnöke volt Faragó Miklós műsorvezető vendége. A beszélgetés középpontjában az állatvédelem helyzete, az eddigi eredmények és a jövőbeli tervek álltak.
A képviselő elmondta: a munkacsoport több mint egy éve, Hódi Zsuzsanna képviselőtársának kezdeményezésére jött létre. A cél az volt, hogy egy fejlődő városban, mint Kecskemét, legyen egy olyan testület, amely kifejezetten az állatvédelem kérdéseivel foglalkozik.
Állatvédelem Kecskeméten
Laczkó-Zsámboki Angéla hangsúlyozta, hogy a városban magas színvonalon zajlik az állatvédelem. Az önkormányzat szerződést kötött a menhellyel, pénzügyi támogatást biztosít számukra, és figyelmet fordít arra is, hogy az állatok megfelelő körülmények között éljenek. Példaként említette, hogy szilveszterkor évek óta lézershow-t rendeznek tűzijáték helyett, ezzel óvva a házi kedvenceket a félelmet keltő hanghatásoktól.
Kerekasztal az új állatvédelmi programról
A közelmúltban a munkacsoport Óvári Pétert, a kormány állatvédelmi programjáért felelős biztosát hívta meg egy kerekasztal-beszélgetésre. A fórumon több aktuális probléma is szóba került:
- az állatokkal való koldulás, amely Kecskeméten is megjelent, és amely ellen immár a rendőrség is felléphet,
- az ivartalanítás állami támogatása,
- valamint az állatorvosi ügyelet kérdése, amelynek bevezetése régóta napirenden van a városban.
A legfontosabb cél: a tűzijáték betiltása
A munkacsoport legaktuálisabb feladata jelenleg a szilveszteri tűzijáték kérdése. Az elnök elmondta: azt szeretnék elérni, hogy Kecskeméten betiltsák az F3-as kategóriájú pirotechnikai eszközöket. Ezek a nagy hanghatással járó, klasszikus szilveszteri tűzijátékok.
A tiltás nemcsak az állatok védelmét szolgálná, hanem az autista emberek, idősek és vadon élő állatok érdekében is fontos lépés lenne. A döntés előkészítésére társadalmi egyeztetést indítanak: hamarosan elérhető lesz egy online kérdőív, amelyben a lakosság jelezheti, támogatja-e a tiltást.
Az ivartalanítás kiemelt feladat
A jövő feladatai között kiemelt szerepet kap az ivartalanítás támogatása, különösen a vadon élő kóbor macskák esetében. A képviselő szerint Kecskemét több pontján – például a temető mellett, az Irinyi útnál – százszámra élnek kóbor cicák, akiket az emberek ugyan etetnek, de a folyamatos szaporulat nagy problémát okoz.
A munkacsoport célja, hogy befogják, ivartalanítsák, majd visszaengedjék ezeket az állatokat természetes környezetükbe.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Baon podcast
- Álom és valóság határán – Elvarázsolja a látogatókat a könyvtári élményözön
- Stresszmentes parkolás, egészségügyi fejlesztések – minden fronton épül Nagykőrös
- Sokan nem is sejtik, de ezzel a hibával rengeteg pénzt dobnak ki az ablakon a fűtési szezonban
- Generációs traumától az alkotásig – interjú Vámos Tibor kecskeméti íróval
- Háromszor annyi feladat, háromszor annyi öröm – a hármasikrek édesanyja vallott mindennapjaikról