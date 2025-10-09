Teljesen betiltanák a tűzijátékot az egész városban, még szilveszterkor sem lehetne durrogtatni

A képviselő elmondta: a munkacsoport több mint egy éve, Hódi Zsuzsanna képviselőtársának kezdeményezésére jött létre. A cél az volt, hogy egy fejlődő városban, mint Kecskemét, legyen egy olyan testület, amely kifejezetten az állatvédelem kérdéseivel foglalkozik.

Laczkó-Zsámboki Angéla az állatvédelemről beszélt a Rádió 1 Gongban

Fotó: Rádió 1 Gong

Állatvédelem Kecskeméten

Laczkó-Zsámboki Angéla hangsúlyozta, hogy a városban magas színvonalon zajlik az állatvédelem. Az önkormányzat szerződést kötött a menhellyel, pénzügyi támogatást biztosít számukra, és figyelmet fordít arra is, hogy az állatok megfelelő körülmények között éljenek. Példaként említette, hogy szilveszterkor évek óta lézershow-t rendeznek tűzijáték helyett, ezzel óvva a házi kedvenceket a félelmet keltő hanghatásoktól.

Kerekasztal az új állatvédelmi programról

A közelmúltban a munkacsoport Óvári Pétert, a kormány állatvédelmi programjáért felelős biztosát hívta meg egy kerekasztal-beszélgetésre. A fórumon több aktuális probléma is szóba került:

az állatokkal való koldulás, amely Kecskeméten is megjelent, és amely ellen immár a rendőrség is felléphet,

az ivartalanítás állami támogatása,

valamint az állatorvosi ügyelet kérdése, amelynek bevezetése régóta napirenden van a városban.

A legfontosabb cél: a tűzijáték betiltása

A munkacsoport legaktuálisabb feladata jelenleg a szilveszteri tűzijáték kérdése. Az elnök elmondta: azt szeretnék elérni, hogy Kecskeméten betiltsák az F3-as kategóriájú pirotechnikai eszközöket. Ezek a nagy hanghatással járó, klasszikus szilveszteri tűzijátékok.

A tiltás nemcsak az állatok védelmét szolgálná, hanem az autista emberek, idősek és vadon élő állatok érdekében is fontos lépés lenne. A döntés előkészítésére társadalmi egyeztetést indítanak: hamarosan elérhető lesz egy online kérdőív, amelyben a lakosság jelezheti, támogatja-e a tiltást.

Az ivartalanítás kiemelt feladat

A jövő feladatai között kiemelt szerepet kap az ivartalanítás támogatása, különösen a vadon élő kóbor macskák esetében. A képviselő szerint Kecskemét több pontján – például a temető mellett, az Irinyi útnál – százszámra élnek kóbor cicák, akiket az emberek ugyan etetnek, de a folyamatos szaporulat nagy problémát okoz.