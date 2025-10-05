6 órája
Kutyák, cicák és egyéb cukiságok – olvasóink megmutatták, kivel ünneplik az állatok világnapját!
Az állatok világnapja alkalmából arra kértük olvasóinkat, mutassák meg, kik teszik mindennapjaikat boldogabbá. Felhívásunkra rengeteg fotó érkezett a Baon Facebook-oldalára: játékos kutyák, bájos cicák és különleges kis kedvencek mosolyognak vissza a képekről. Ezekből az állatos képekből válogattunk.
Az állatok világnapját minden évben október 4-én tartják, Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének emlékére. A kezdeményezés az 1930-as években indult, célja pedig az, hogy felhívja a figyelmet az állatok védelmére, jogaik tiszteletben tartására és arra, hogy az ember felelős társuk a Földön.
Ez a nap arra emlékeztet minket, hogy minden élőlénynek helye van a világban — legyen az vadon élő, házi vagy éppen mentett állat.
Fotóözön a gazdiktól – mindenki megmutatta kedvencét
Olvasóink ezúttal is aktívan reagáltak a felhívásra: száznál is több fotó érkezett a legkülönfélébb kedvencekről. A beküldött képek között volt kutyás, cicás, de egyéb, különleges állatok is felbukkantak.
Kutya egy világ – de mihez is kezdhetnénk nélkülük?
A kutyák hűségükkel, játékosságukkal és feltétlen szeretetükkel nap mint nap bearanyozzák gazdáik életét. Akár egy rövid séta, akár egy lustálkodós délután, velük minden pillanat különlegesebb. Nem véletlen, hogy ennyi mosolygós és vidám farokcsóválós kutyás fotó érkezett olvasóinktól!
Olvasóink megmutatták a kutyáikatFotók: Olvasói fotók
Doromboló imádnivalóságok
A cicák a nyugalom és a báj mesterei: egyszerre függetlenek és szeretetteljesek. A beküldött fotókon ott a puha bundájuk, a kíváncsi tekintetük és az a jellegzetes elegancia, ami csak a macskákra jellemző. Nehéz eldönteni, ki kit nevel – a gazdi a cicát, vagy fordítva.
Olvasóink macskáiFotók: Olvasói fotók
Különleges állatok, különleges kedvencek
Nemcsak kutyák és macskák kaptak főszerepet: olvasóink között akad, aki hörcsögöt, papagájt, teknőst, sőt, nyuszit vagy kaméleont tart otthon. Ezek az apró (vagy éppen különleges) kedvencek is megmutatták, mennyi örömöt hoznak a mindennapokba, és hogy az állatszeretetnek tényleg nincs határa.
Olvasóink megmutatták a kiskedvenceiketFotók: Olvasói fotók
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Óriási siker volt a 11. Mezgé Piknik Kiskunfélegyházán, izgalmas programok várták a kicsiket és nagyokat – fotók