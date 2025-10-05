Kutyák, cicák és egyéb cukiságok – olvasóink megmutatták, kivel ünneplik az állatok világnapját!

Az állatok világnapját minden évben október 4-én tartják, Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének emlékére. A kezdeményezés az 1930-as években indult, célja pedig az, hogy felhívja a figyelmet az állatok védelmére, jogaik tiszteletben tartására és arra, hogy az ember felelős társuk a Földön.

Ez a nap arra emlékeztet minket, hogy minden élőlénynek helye van a világban — legyen az vadon élő, házi vagy éppen mentett állat.

Az állatok világnapja alkalmából gyűjtöttük össze olvasóink fotóit

Fotó: Olvasói fotó

Fotóözön a gazdiktól – mindenki megmutatta kedvencét

Olvasóink ezúttal is aktívan reagáltak a felhívásra: száznál is több fotó érkezett a legkülönfélébb kedvencekről. A beküldött képek között volt kutyás, cicás, de egyéb, különleges állatok is felbukkantak.

Kutya egy világ – de mihez is kezdhetnénk nélkülük?

A kutyák hűségükkel, játékosságukkal és feltétlen szeretetükkel nap mint nap bearanyozzák gazdáik életét. Akár egy rövid séta, akár egy lustálkodós délután, velük minden pillanat különlegesebb. Nem véletlen, hogy ennyi mosolygós és vidám farokcsóválós kutyás fotó érkezett olvasóinktól!