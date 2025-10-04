október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidézés

1 órája

Rég elfeledett képeken mutatjuk a ritka állatkerti és cirkuszi pillanatokat – fotók

Címkék#nosztalgia#múltidézés#állatok világnapja#múltidéző

Ezen a hétvégén sem hagyjuk olvasóinkat múltidézés nélkül. Ezúttal az állatok világnapja alkalmából hoztunk néhány régi fotót a fortepan.hu segítségével, amelyeken néhány állatkerti és cirkuszi pillanatot örökítettek meg.

Várkonyi Rozália

Az állatok világnapja minden évben október 4-én van, Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének emléknapján. Ez a nap világszerte arra hívja fel a figyelmet, hogy az állatok is érző lények, akik megérdemlik a tiszteletet, a törődést és a védelmet.

állatok világnapja alkalmából egy régi fotó a fővárosi nagycirkusz egyik előadásán
Rég elfeledett fotón mutatjuk az állatok világnapja alkalmából a Fővárosi Nagycirkusz egyik pillanatát 1971-ben
Fotó: Fortepan / Gárdos Katalin

Az állatok világnapja célja

A világnap célja, hogy tudatosítsa az emberekben az állatokkal szembeni felelősségünket – legyen szó házi kedvencekről, haszonállatokról vagy vadon élő fajokról. A túlzott vadászat, az élőhelyek pusztítása, az illegális állatkereskedelem és a klímaváltozás mind veszélyeztetik az állatvilág sokszínűségét.

Ezen a napon iskolák, állatvédő szervezetek és civil közösségek szerte a világon különféle programokat szerveznek: örökbefogadó napokat, állatvédelmi előadásokat, adománygyűjtéseket, vagy éppen állatsimogatókat, hogy közelebb hozzák az embereket az állatvilághoz.

Az állatok világnapja jó alkalom arra, hogy mi is elgondolkodjunk: mit tehetünk a környezetünkben élő állatokért? Egy kis figyelem, felelős állattartás vagy egy menhely támogatása is hatalmas különbséget jelenthet.

Nosztalgiázás

A jeles nap alkalmából galériánkban összegyűjtöttünk néhány fotót a fortepan.hu segítségével, amelyben néhány állatkerti és cirkuszi pillanatot is láthatunk.

Múltidézés az állatok világnapján

Fotók: Fortepan.hu

 

