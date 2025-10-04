1 órája
Rég elfeledett képeken mutatjuk a ritka állatkerti és cirkuszi pillanatokat – fotók
Ezen a hétvégén sem hagyjuk olvasóinkat múltidézés nélkül. Ezúttal az állatok világnapja alkalmából hoztunk néhány régi fotót a fortepan.hu segítségével, amelyeken néhány állatkerti és cirkuszi pillanatot örökítettek meg.
Az állatok világnapja minden évben október 4-én van, Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének emléknapján. Ez a nap világszerte arra hívja fel a figyelmet, hogy az állatok is érző lények, akik megérdemlik a tiszteletet, a törődést és a védelmet.
Az állatok világnapja célja
A világnap célja, hogy tudatosítsa az emberekben az állatokkal szembeni felelősségünket – legyen szó házi kedvencekről, haszonállatokról vagy vadon élő fajokról. A túlzott vadászat, az élőhelyek pusztítása, az illegális állatkereskedelem és a klímaváltozás mind veszélyeztetik az állatvilág sokszínűségét.
Ezen a napon iskolák, állatvédő szervezetek és civil közösségek szerte a világon különféle programokat szerveznek: örökbefogadó napokat, állatvédelmi előadásokat, adománygyűjtéseket, vagy éppen állatsimogatókat, hogy közelebb hozzák az embereket az állatvilághoz.
Az állatok világnapja jó alkalom arra, hogy mi is elgondolkodjunk: mit tehetünk a környezetünkben élő állatokért? Egy kis figyelem, felelős állattartás vagy egy menhely támogatása is hatalmas különbséget jelenthet.
Nosztalgiázás
A jeles nap alkalmából galériánkban összegyűjtöttünk néhány fotót a fortepan.hu segítségével, amelyben néhány állatkerti és cirkuszi pillanatot is láthatunk.
Múltidézés az állatok világnapjánFotók: Fortepan.hu
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is.
Rendhagyó iskolai óra farkaskutyákkal – a tudatos állattartás gyerekkorban kezdődik – fotók, videó
Állati nehéz kvíz: biztos, hogy mind a 7 kérdésre tudod a helyes választ?