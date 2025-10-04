Állati nehéz kvíz: biztos, hogy mind a 7 kérdésre tudod a helyes választ?

Október 4-én van az állatok világnapja. Ezen a napon sok helyen szereznek figyelemfelhívó programokat. A héten az Argos Kutyaiskola szervezett előadást a gyermeknek, ahol megtanulhatták az állattartás alapjait.

Teszteld tudásod az állatok világnapja alkalmából kvízünkkel!

Fotó: Shutterstock.com/ Illusztráció

Állatok világnapja: teszteld tudásod!

Legújabb kvízünkben az állatvilággal kapcsolatos tudásukat mutathatják meg olvasóink.