Állati nehéz kvíz: biztos, hogy mind a 7 kérdésre tudod a helyes választ?

Címkék#természet#kvíz#állatok világnapja

Ezúttal sem hagyjuk olvasóinkat kvíz nélkül. Ezúttal az állatok világnapja alkalmából hoztunk 7 érdekes kérdést. Teszteld a tudásod!

Baon.hu

Október 4-én van az állatok világnapja. Ezen a napon sok helyen szereznek figyelemfelhívó programokat. A héten az Argos Kutyaiskola szervezett előadást a gyermeknek, ahol megtanulhatták az állattartás alapjait.

az állatok világnapja alkalmából kvízt tölt egy nő és egy kutyája
Teszteld tudásod az állatok világnapja alkalmából kvízünkkel!
Fotó: Shutterstock.com/ Illusztráció

Állatok világnapja: teszteld tudásod!

Legújabb kvízünkben az állatvilággal kapcsolatos tudásukat mutathatják meg olvasóink. 

1.
Melyik állat képes 3 évig is hibernált állapotban maradni?
2.
Melyik állat szíve van a fejében?
3.
Melyik állat képes „átlátszóvá” válni, ha veszélyben van?
4.
Melyik állat tudja visszanöveszteni a szívének egy részét, ha megsérül?
5.
Melyik állat képes sós vízből édes vizet előállítani saját szervezetével?
6.
Melyik állat tojja a legnagyobb tojást a világon?
7.
Melyik állat képes az emberhez hasonló nevetést produkálni?

Ha tetszett kvízjátékunk, próbáld ki korábbi feladványainkat is!

