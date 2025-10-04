Teszt
55 perce
Állati nehéz kvíz: biztos, hogy mind a 7 kérdésre tudod a helyes választ?
Ezúttal sem hagyjuk olvasóinkat kvíz nélkül. Ezúttal az állatok világnapja alkalmából hoztunk 7 érdekes kérdést. Teszteld a tudásod!
Október 4-én van az állatok világnapja. Ezen a napon sok helyen szereznek figyelemfelhívó programokat. A héten az Argos Kutyaiskola szervezett előadást a gyermeknek, ahol megtanulhatták az állattartás alapjait.
Állatok világnapja: teszteld tudásod!
Legújabb kvízünkben az állatvilággal kapcsolatos tudásukat mutathatják meg olvasóink.
1.
Melyik állat képes 3 évig is hibernált állapotban maradni?
2.
Melyik állat szíve van a fejében?
3.
Melyik állat képes „átlátszóvá” válni, ha veszélyben van?
4.
Melyik állat tudja visszanöveszteni a szívének egy részét, ha megsérül?
5.
Melyik állat képes sós vízből édes vizet előállítani saját szervezetével?
6.
Melyik állat tojja a legnagyobb tojást a világon?
7.
Melyik állat képes az emberhez hasonló nevetést produkálni?
