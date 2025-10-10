Az alfa generáció nyelve olyan, mint egy titkos kód – már egy applikáció tanítja a szlengjeiket

A technológiai fejlődés olyan gyors tempót diktál, hogy az alfa generáció (a 2010-ben és az utána születettek) és a Z generáció (a 1995 és 2009 között születettek) közötti különbségek nemcsak látványosak, hanem mélyek is, különösen nyelvhasználatban és gondolkodásmódban. Erre reagál már a Duolingo is: egy kampányvideóban mutatták be a Duolingo for Gen Alpha koncepciót. Bánsági Elza tanácsadó szakpszichológus segített abban, hogy a különböző generációk milyen módon tudnak közeledni egymáshoz.

A Duolingo már tanítja az alfa generáció szlengjeit

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Miért tűnik nagyobbnak a szakadék a Z és az alfa generáció között?

A korábbi generációváltások általában 20–25 éves periódusokban zajlottak, és bár voltak technológiai és társadalmi változások, ezek lassabban értek be. Az alfa–Z közötti váltás viszont gyorsabb. Már 10–12 év alatt látványos különbségek mutatkoznak, és mélyebb is, hiszen a digitalizáció, mesterséges intelligencia, online kultúra olyan gyorsan alakítja az élményvilágot, hogy a Z generáció fiatalkori eszközei és az alfák mindennapjai között szinte „technológiai szakadék” van. Például a Z még megtapasztalta a Facebook indulását, SMS-t, laptopos internetezést, míg az alfák már tablettel, okostelefonnal, TikTok-kal, mesterséges intelligencia-asszisztensekkel nőnek fel.

A Duolingo programja

A Duolingo nemrég kampányvideójában mutatta be a Duolingo for Gen Alpha elnevezésű koncepciót, amelynek célja, hogy játékos formában tanítsa meg a legfiatalabb generáció − az alfa generáció − által használt kifejezéseket és internetes szlenget. A videó üzenete az, hogy aki napi pár percet rászán, az könnyedén „folyékonyan beszélheti” a legújabb online nyelvet, így jobban megértheti a fiatalabbak kommunikációját, még ha ez a nyelv időközben gyorsan el is elavulhat. Egyelőre ez inkább reklámfogásnak tűnik, és nem valódi tervnek, de később még akár hasznos is lehet.

Nyelvi eltérések

A nyelvi és szókincsbeli különbségek mindig is a generációs váltások természetes részei voltak. A nyelvi és szókincsbeli különbségek minden generációban abból fakadnak, hogy az emberek más-más szocializációs közegben nőnek fel. Az adott korszak kulturális hatásai, a hozzáférhető médiumok és technológiai platformok mind alakítják a fiatalok kommunikációs stílusát.

A kortárscsoportok pedig mindig létrehoznak egy saját szlengrendszert, ami nem csupán játékos nyelvújítás, hanem egyfajta „titkos kód” is, amellyel elkülönülnek az idősebbektől, és kifejezik összetartozásukat.

A globalizáció és a digitális világ hatására a fiatalabb generációk nyelvében egyre több anglicizmus és rövidítés jelenik meg, amely gyors, tömör és univerzális kommunikációt tesz lehetővé.