38 perce
Ezeket akarja most mindenki: Wednesday-ágynemű, boszorkányjelmez és puha mamusz az akciós újságban!
Ahogy megérkeznek az őszi, hűvösebb napok, mindannyian egyre inkább a meleg otthon és a közös családi programok felé fordulunk. Az akciós újság ezen a héten is számos praktikus és hangulatos ajánlattal készült, amelyekkel könnyebb felkészülni a szezonra.
A boltok e heti akciós újság kínálata igazi őszi kavalkádot mutat: az Auchanban a sütésé a főszerep, a Tesco a kreatív szülőket és gyerekeket szólítja meg, az Aldi a jelmezes bulikhoz ad ötletet, a Lidl a Wednesday-lázat hozza el, a Penny pedig a hideg reggelekre kínál meleg kiegészítőket.
Auchan akciós újság – édes otthoni pillanatok
Ahogy véget ér a nyár, és búcsút intünk a fagyinak és a jégkásának, a hűvösebb idő beköszöntével egyre többen érzik úgy, hogy valami frissen sült, illatos finomsággal kell meglepni a családot – és persze saját magukat is. Az Auchan e heti kínálata a házi sütés szerelmeseinek kedvez:
- szilikon nyújtólap 2479 forintért, amit sokkal könnyebb tisztán tartani, mint a konyhapultot,
- valamint elektromos szondás hőmérő 2479 forintért, ami pontosan mutatja a tészta hőfokát, ha precízen szeretnénk dolgozni.
A tortakedvelőknek pedig ott
- az állítható tortakarika 2299 forintért
- és a habzsák 899 forintért, hogy az otthoni tortadíszítés is igazi élmény legyen.
Tesco akciós újság– kézműveskedés kicsiknek és nagyoknak
A Tesco gyerekjáték-részlege ezen a héten a kreativitást helyezi előtérbe. A sok zenélő, villogó kütyü helyett most kézműves horgolószettek várják a vásárlókat, amelyekkel a gyerekek és a szülők együtt alkothatnak valami maradandót. Már 3199 forinttól kaphatók a különböző készletek, amelyekből szív alakú dísz vagy akár rókaformájú párna is elkészíthető. Egy közös délután, egy kis fonal és sok nevetés – erről szól az idei őszi hangulat.
Aldi akciós újság – jelmezben a csokit vagy csalunk
Közeledik a halloween, és bár Magyarországon még mindig a farsang a nagyobb esemény, egyre több helyen tartanak csokigyűjtő estét, ahol a gyerekek – sőt, gyakran a szülők is – beöltöznek és házról házra járnak édességekért. A megye több településén, például Ladánybenén, Lakiteleken és Ballószögön is készülnek halloweeni programokkal. A jelmezről pedig könnyen gondoskodhatunk: az Aldiban 3999 forintért kapható boszorkány-, varázsló- vagy csontvázjelmez, így garantáltan senki sem marad ki a „csokit vagy csalunk” hangulatból.
Lidl akciós újság – Wednesday-láz a boltokban
A halloweenhez sokaknak már nemcsak a tökfaragás, hanem az Addams Family és a fekete humor ikonikus alakja, Wednesday is eszébe jut. A Lidl most a sorozat rajongóinak kedveskedik különleges Wednesday-kollekciójával. Az e heti kínálatban takaró és párna szett 4999 forintért, kétoldalas ágyneműhuzat 5990 forintért, valamint egy hatalmas, 51 darabos rajzkészlet 2999 forintért is elérhető.
Penny akciós újság – sapka, sál, mamusz az egész családnak
A Pennyben most mindenki felkészülhet a csípős reggelekre. Hajnalban már több helyen fagypont környékére süllyed a hőmérséklet, így jól jön egy meleg sapka, sál vagy fülvédő. Sapkákat már 899 forinttól találunk, de kapható puha, meleg mamusz is 1999 forinttól. Legyen szó iskolába indulásról vagy otthoni pihenésről, ezekkel a kiegészítőkkel garantáltan kellemesen telnek az őszi napok.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!