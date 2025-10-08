október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vásárlás

38 perce

Ezeket akarja most mindenki: Wednesday-ágynemű, boszorkányjelmez és puha mamusz az akciós újságban!

Címkék#Lidl#Aldi#akciós újság#vásárlás#halloween

Ahogy megérkeznek az őszi, hűvösebb napok, mindannyian egyre inkább a meleg otthon és a közös családi programok felé fordulunk. Az akciós újság ezen a héten is számos praktikus és hangulatos ajánlattal készült, amelyekkel könnyebb felkészülni a szezonra.

Orosz Fanni Flóra

A boltok e heti akciós újság kínálata igazi őszi kavalkádot mutat: az Auchanban a sütésé a főszerep, a Tesco a kreatív szülőket és gyerekeket szólítja meg, az Aldi a jelmezes bulikhoz ad ötletet, a Lidl a Wednesday-lázat hozza el, a Penny pedig a hideg reggelekre kínál meleg kiegészítőket.

akciós újságból vásárol egy nő
Érdemes az akciós újságban szétnézni
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Auchan akciós újság – édes otthoni pillanatok

Ahogy véget ér a nyár, és búcsút intünk a fagyinak és a jégkásának, a hűvösebb idő beköszöntével egyre többen érzik úgy, hogy valami frissen sült, illatos finomsággal kell meglepni a családot – és persze saját magukat is. Az Auchan e heti kínálata a házi sütés szerelmeseinek kedvez:

  • szilikon nyújtólap 2479 forintért, amit sokkal könnyebb tisztán tartani, mint a konyhapultot,
  • valamint elektromos szondás hőmérő 2479 forintért, ami pontosan mutatja a tészta hőfokát, ha precízen szeretnénk dolgozni.

A tortakedvelőknek pedig ott

  • az állítható tortakarika 2299 forintért
  • és a habzsák 899 forintért, hogy az otthoni tortadíszítés is igazi élmény legyen.

Tesco akciós újság– kézműveskedés kicsiknek és nagyoknak

A Tesco gyerekjáték-részlege ezen a héten a kreativitást helyezi előtérbe. A sok zenélő, villogó kütyü helyett most kézműves horgolószettek várják a vásárlókat, amelyekkel a gyerekek és a szülők együtt alkothatnak valami maradandót. Már 3199 forinttól kaphatók a különböző készletek, amelyekből szív alakú dísz vagy akár rókaformájú párna is elkészíthető. Egy közös délután, egy kis fonal és sok nevetés – erről szól az idei őszi hangulat.

Aldi akciós újság – jelmezben a csokit vagy csalunk

Közeledik a halloween, és bár Magyarországon még mindig a farsang a nagyobb esemény, egyre több helyen tartanak csokigyűjtő estét, ahol a gyerekek – sőt, gyakran a szülők is – beöltöznek és házról házra járnak édességekért. A megye több településén, például Ladánybenén, Lakiteleken és Ballószögön is készülnek halloweeni programokkal. A jelmezről pedig könnyen gondoskodhatunk: az Aldiban 3999 forintért kapható boszorkány-, varázsló- vagy csontvázjelmez, így garantáltan senki sem marad ki a „csokit vagy csalunk” hangulatból.

Lidl akciós újság – Wednesday-láz a boltokban

A halloweenhez sokaknak már nemcsak a tökfaragás, hanem az Addams Family és a fekete humor ikonikus alakja, Wednesday is eszébe jut. A Lidl most a sorozat rajongóinak kedveskedik különleges Wednesday-kollekciójával. Az e heti kínálatban takaró és párna szett 4999 forintért, kétoldalas ágyneműhuzat 5990 forintért, valamint egy hatalmas, 51 darabos rajzkészlet 2999 forintért is elérhető.

Penny akciós újság – sapka, sál, mamusz az egész családnak

A Pennyben most mindenki felkészülhet a csípős reggelekre. Hajnalban már több helyen fagypont környékére süllyed a hőmérséklet, így jól jön egy meleg sapka, sál vagy fülvédő. Sapkákat már 899 forinttól találunk, de kapható puha, meleg mamusz is 1999 forinttól. Legyen szó iskolába indulásról vagy otthoni pihenésről, ezekkel a kiegészítőkkel garantáltan kellemesen telnek az őszi napok.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu