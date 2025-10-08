Ezeket akarja most mindenki: Wednesday-ágynemű, boszorkányjelmez és puha mamusz az akciós újságban!

A boltok e heti akciós újság kínálata igazi őszi kavalkádot mutat: az Auchanban a sütésé a főszerep, a Tesco a kreatív szülőket és gyerekeket szólítja meg, az Aldi a jelmezes bulikhoz ad ötletet, a Lidl a Wednesday-lázat hozza el, a Penny pedig a hideg reggelekre kínál meleg kiegészítőket.

Érdemes az akciós újságban szétnézni

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Auchan akciós újság – édes otthoni pillanatok

Ahogy véget ér a nyár, és búcsút intünk a fagyinak és a jégkásának, a hűvösebb idő beköszöntével egyre többen érzik úgy, hogy valami frissen sült, illatos finomsággal kell meglepni a családot – és persze saját magukat is. Az Auchan e heti kínálata a házi sütés szerelmeseinek kedvez:

szilikon nyújtólap 2479 forintért, amit sokkal könnyebb tisztán tartani, mint a konyhapultot,

valamint elektromos szondás hőmérő 2479 forintért, ami pontosan mutatja a tészta hőfokát, ha precízen szeretnénk dolgozni.

A tortakedvelőknek pedig ott

az állítható tortakarika 2299 forintért

és a habzsák 899 forintért, hogy az otthoni tortadíszítés is igazi élmény legyen.

Tesco akciós újság– kézműveskedés kicsiknek és nagyoknak

A Tesco gyerekjáték-részlege ezen a héten a kreativitást helyezi előtérbe. A sok zenélő, villogó kütyü helyett most kézműves horgolószettek várják a vásárlókat, amelyekkel a gyerekek és a szülők együtt alkothatnak valami maradandót. Már 3199 forinttól kaphatók a különböző készletek, amelyekből szív alakú dísz vagy akár rókaformájú párna is elkészíthető. Egy közös délután, egy kis fonal és sok nevetés – erről szól az idei őszi hangulat.

Aldi akciós újság – jelmezben a csokit vagy csalunk

Közeledik a halloween, és bár Magyarországon még mindig a farsang a nagyobb esemény, egyre több helyen tartanak csokigyűjtő estét, ahol a gyerekek – sőt, gyakran a szülők is – beöltöznek és házról házra járnak édességekért. A megye több településén, például Ladánybenén, Lakiteleken és Ballószögön is készülnek halloweeni programokkal. A jelmezről pedig könnyen gondoskodhatunk: az Aldiban 3999 forintért kapható boszorkány-, varázsló- vagy csontvázjelmez, így garantáltan senki sem marad ki a „csokit vagy csalunk” hangulatból.