Retró ízekkel varázsol vissza a gyerekkorunkba a Lidl, ezeket a finomságokat rég nem kóstolhattuk

Az akciós újság lapjain ezúttal is mindenki találhat magának valami izgalmasat: a Lidl a retró ízekkel varázsol vissza a gyerekkorunkba, az Aldi a fürdőszobát frissíti fel, a Penny a konyhában segít, a Tesco az ünnepi készülődést hozza el, míg az Auchan a gyerekek karácsonyi kívánságlistáját tölti meg ötletekkel.

Megérkezett az október 30-ai akciós újság!

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Aldi akciós újság– szépségápolás modern köntösben

Az Aldi ezen a héten a szépség és a kényelem jegyében válogatta össze kínálatát. A fürdőszobai kiegészítők között megtalálható minden, amire egy otthoni wellnesshez szükség lehet: designos, kör alakú tükrös szekrény 12 990 forintért, LED-világításos kozmetikai tükör, elektromos borotva és elektromos fogkefe is.

A legtöbb termékre három év jótállás jár, így a minőségben sem kell kompromisszumot kötni. Tökéletes választásnak bizonyulnak azoknak, akik szeretnének egy kis luxust csempészni a mindennapi szépségápolásba.

Auchan akciós újság– már a karácsonyi listát írhatják a gyerekek

Az Auchanban már november elején karácsonyi hangulat fogadja a vásárlókat, hiszen a gyerekjátékok hatalmas kínálata érkezett meg az üzletekbe. A szülők már most elkezdhetik az ajándékok beszerzését, a gyerekek pedig akár listát is írhatnak a Mikulásnak.

A választékban szerepelnek teljes zenekari szettek – dobszerkó, gitár és szintetizátor –, de természetesen a népszerű, licences játékok sem hiányoznak: Barbie, Stitch, Mancs őrjárat, Hot Wheels és még sok más klasszikus kedvenc sorakozik a polcokon.

Lidl akciós újság– gyerekkorunk ízei visszatérnek

A Lidl e heti kínálata mindenkit elvarázsol, aki nosztalgiával gondol vissza a gyerekkorára. A boltok polcain most retró finomságok egész sora vár: bélszínroló, Kockás Túrórúd, Maci kávé, télifagyi, Kojak nyalóka, zizi és persze a klasszikus gumi cumi is visszatért.

Ezek az apró finomságok nemcsak az ízlelőbimbóinkat, hanem az emlékeinket is megmozgatják — hiszen ki ne emlékezne arra, amikor az iskola büféjében vagy a nagyi konyhájában éppen ilyeneket majszoltunk?

Penny akciós újság– minőségi edények, hogy ne ragadjon le semmi

A Penny ezen a héten a konyhát helyezte középpontba, méghozzá nagyon is hasznos termékekkel. Mindenki ismeri azt az érzést, amikor a vacsora odakozmál, és órákig kell súrolni az edény alját. Most azonban minőségi edénykészletekkel gazdagodhatunk, ugyanis a Berlinger Haus termékei kerültek akcióba. Palacsintasütő, mini serpenyő, alacsonyabb és magasabb lábas is elérhető, már 4599 forinttól. A jó edény nem luxus, hanem hosszú távú befektetés – és ezekkel a darabokkal a főzés ismét élmény lesz, nem bosszúság.