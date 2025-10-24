1 órája
Már sütni és öltözködni is lehet akciósan – ezekért az ajánlatokért megéri boltba menni
Ezen a héten az akcióváltás éppen a nemzeti ünnepünkre, október 23-ra esett, így az új kínálatot csak a mai naptól, péntektől nézhetjük végig a boltok polcain. Az akciós újság ezúttal is igazi őszi hangulatot hozott: egyszerre készít fel minket a Mindenszentekre, a hűvös időre és a közelgő karácsonyi szezonra.
A boltok most a praktikum és a meghittség jegyében válogatták össze kínálatukat. Van, ahol az ünnepi emlékezéshez találunk kiegészítőket, máshol a sütés-főzéshez vagy az öltözködéshez jönnek jól az akciók, de már a karácsony első jelei is megjelentek az akciós újság lapjain.
Auchan akciós újság– már csilingelnek a száncsengők
Az Auchan akciós újságját fellapozva már szinte hallani lehet a száncsengők hangját. Az áruház külön újságot is kiadott a karácsonyi játékoknak, amelyek között a klasszikus és a legújabb kedvencek egyaránt helyet kaptak. A kínálatban megtaláljuk a mindig népszerű Mancsőrjárat figurákat, a bajkeverő Stitch-et, a vagány Pókembert, a Hot Wheels autókat és természetesen a lányok örök kedvencét, Barbie-t. Az Auchan tehát már most elindította a karácsonyi hangolódást, így a korán készülők biztosan megtalálják náluk az első ajándékokat.
Aldi akciós újság– sütés, ahogy a karácsony közeledik
Az Aldi e heti kínálata már a karácsonyi hangulatot idézi, különösen azok számára, akik szívesen sürögnek-forognak a konyhában. A polcokon minden megtalálható, amire egy finom sütemény elkészítéséhez szükség lehet: kötények, szilikon nyújtólapok, spatulák, sütőformák, konyhai mérlegek és számos más praktikus eszköz. Az édességek díszítéséhez pedig igazi ünnepi alapanyagokkal készültek: ehető csillámpor, színes cukorgyöngy és különféle dekorációs elemek is várják a sütni vágyókat.
Lidl akciós újság– öltözködés tetőtől talpig
A Lidl-ben ezen a héten a praktikus ruházati cikkek kerültek előtérbe, így a kicsiktől a nagyokig mindenki könnyedén felöltözhet a hűvösebb napokra. Szó szerint tetőtől talpig – a fehérneműktől és pólóktól a nadrágokon át egészen a cipőkig minden megtalálható. A hangsúly most a réteges öltözködésen van, hiszen bár még nem köszöntött be a nagy hideg, a reggelek már csípősek. Alapdarabokat már egy-kétezer forintért is találunk, így olcsón frissíthetjük a ruhatárat az őszi-téli szezonra.
Penny akciós újság– meghitt fények Mindenszentekre
A Pennyben ezen a héten a Mindenszentek kapta a főszerepet, így a polcokon mécsesek és gyertyák sora várja a vásárlókat. A választék óriási, hiszen már néhány száz forintért is beszerezhetjük a megemlékezés egyik legszebb jelképét. Akár műanyag, akár üveg változatot választunk, ezek a kis fények képesek meghittséget vinni a temetők rideg csendjébe. A hagyományos mécsesek mellett egyre népszerűbbek az elemes, LED-es lámpások is, amelyek nem áznak el és nem fújja el őket a szél — már 399 forinttól elérhetők.
Tesco akciós újság– meleg és komfort a hideg hónapokra
A Tesco kínálata már egyértelműen a télre és a fűtési szezonra fókuszál. Az áruházban 6699 forinttól kaphatók különböző méretű hősugárzók, amelyekre ráadásul 15 százalék extra kedvezményt kapnak a Clubcard-tulajdonosok. A hideg mellett a páratartalomra is érdemes figyelni, ezért a kínálatban helyet kaptak a párásítók is, 10 490 forintos áron. Ezekkel a praktikus eszközökkel a hűvös hónapokban is kényelmes és egészséges maradhat az otthon légköre.
