Ezekre az ajánlatokra nehéz nemet mondani, a Lidl akciói mindenkit a boltba csábítanak

Az akciós újság kínálata jól mutatja, hogy az üzletek minden területre gondoltak: van itt praktikus megoldás a kültéri munkákhoz, félelmetes halloweeni dekoráció, téli ruházat és lakástextil, házikedvenc-kiegészítők, valamint háztartási gép is.

Halloweeni hangulat az akciós újságokban

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Aldi akciós újság– világító sapka a sötét estékre

Az Aldi a hideg hónapokra készül, és nemcsak melegebb öltözéket, hanem igazán praktikus újdonságot is kínál. Az átmeneti sapka beépített LED-világítással mindössze 1111 forintért kapható, így a kinti teendők a korai sötétedés ellenére is könnyedén elvégezhetők.

Auchan akciós újság– hátborzongató Halloween minden mennyiségben

Az Auchanban már teljes erővel tombol a Halloween-láz. A boltok polcain gyerekjelmezek, félelmetes maszkok és rémisztő dekorációk sorakoznak. A legolcsóbb műanyag maszk 699 forint, a különleges darabok – mint egy véres tökmaszk vagy alien maszk – már közel 9000 forintba kerülnek. A horrorfilm-rajongók akár Freddy Krueger vagy az „Az” bohóca maszkját is beszerezhetik, ezek 20 ezer forint körül mozognak. Igazi érdekesség a halloweeni lábtörlő szenzor, amelyre lépve hátborzongató hangok csendülnek fel, mindössze 2399 forintért. Az áruház még a házikedvencekről sem feledkezik meg, nekik rémisztő jutalomfalatokkal kedveskedik.

Lidl akciós újság– meleg paplanok és téli ruhák

A Lidl kínálatában a hideg beköszöntére készülnek: felnőtteknek és gyerekeknek kínálnak vastag kabátokat és overálokat, amelyek 3000–4000 forinttól elérhetők. A gyermekruhák fényvisszaverő csíkkal ellátottak, így biztonságosabbá teszik az esti közlekedést. A hálószoba-részlegre is érdemes betérni: 7999 forintért 4 évszakos steppelt paplan, 2999 forintért pedig ágyneműhuzat vásárolható. Az alvás kényelmét tovább fokozza az ergonomikus nyaktámaszpárna és a komfort párna, amit kifejezetten oldalfekvéshez lehet használni.

Penny akciós újság – a házi kedvencek kényeztetése

A Penny ezen a héten a házi kedvencekre koncentrál. A kínálatban 3999 forintért macskafa labdával, 2999 forintért kényelmes háziállat-fekhely, valamint egy modern, applikációval működő nyomkövető is található, amelyet nyakörvre csatolva mindig szemmel tarthatjuk négylábú barátunkat.