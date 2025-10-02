október 2., csütörtök

Ezekre az ajánlatokra nehéz nemet mondani, a Lidl akciói mindenkit a boltba csábítanak

Címkék#akciós újság#kínálat#halloween

Beköszöntött az október, és vele együtt megérkeztek a legújabb bolti ajánlatok is. Az akciós újság ezen a héten is rengeteg izgalmas újdonságot tartogat a vásárlóknak, a halloweeni jelmezektől kezdve a hideg időre szánt meleg paplanokig.

Orosz Fanni Flóra

Az akciós újság kínálata jól mutatja, hogy az üzletek minden területre gondoltak: van itt praktikus megoldás a kültéri munkákhoz, félelmetes halloweeni dekoráció, téli ruházat és lakástextil, házikedvenc-kiegészítők, valamint háztartási gép is.

Az akciós újságban halloweeni termékek,
Halloweeni hangulat az akciós újságokban
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Aldi akciós újság– világító sapka a sötét estékre

Az Aldi a hideg hónapokra készül, és nemcsak melegebb öltözéket, hanem igazán praktikus újdonságot is kínál. Az átmeneti sapka beépített LED-világítással mindössze 1111 forintért kapható, így a kinti teendők a korai sötétedés ellenére is könnyedén elvégezhetők.

Auchan akciós újság– hátborzongató Halloween minden mennyiségben

Az Auchanban már teljes erővel tombol a Halloween-láz. A boltok polcain gyerekjelmezek, félelmetes maszkok és rémisztő dekorációk sorakoznak. A legolcsóbb műanyag maszk 699 forint, a különleges darabok – mint egy véres tökmaszk vagy alien maszk – már közel 9000 forintba kerülnek. A horrorfilm-rajongók akár Freddy Krueger vagy az „Az” bohóca maszkját is beszerezhetik, ezek 20 ezer forint körül mozognak. Igazi érdekesség a halloweeni lábtörlő szenzor, amelyre lépve hátborzongató hangok csendülnek fel, mindössze 2399 forintért. Az áruház még a házikedvencekről sem feledkezik meg, nekik rémisztő jutalomfalatokkal kedveskedik.

Lidl akciós újság– meleg paplanok és téli ruhák

A Lidl kínálatában a hideg beköszöntére készülnek: felnőtteknek és gyerekeknek kínálnak vastag kabátokat és overálokat, amelyek 3000–4000 forinttól elérhetők. A gyermekruhák fényvisszaverő csíkkal ellátottak, így biztonságosabbá teszik az esti közlekedést. A hálószoba-részlegre is érdemes betérni: 7999 forintért 4 évszakos steppelt paplan, 2999 forintért pedig ágyneműhuzat vásárolható. Az alvás kényelmét tovább fokozza az ergonomikus nyaktámaszpárna és a komfort párna, amit kifejezetten oldalfekvéshez lehet használni.

Penny akciós újság – a házi kedvencek kényeztetése

A Penny ezen a héten a házi kedvencekre koncentrál. A kínálatban 3999 forintért macskafa labdával, 2999 forintért kényelmes háziállat-fekhely, valamint egy modern, applikációval működő nyomkövető is található, amelyet nyakörvre csatolva mindig szemmel tarthatjuk négylábú barátunkat.

Tesco akciós újság– kandalló és háztartási újdonság

A Tescóban már a télies hangulat uralkodik. A nosztalgiára vágyóknak igazi különlegesség lehet a kandalló, amely 49 990 forinttól egészen 100 ezer forintig kapható, és sokaknak idézheti fel a nagyszülőknél töltött esték hangulatát. Emellett egy praktikus háztartási készüléket is találunk a kínálatban: a Daewoo ruhagőzölő 9499 forintért vásárolható meg, amely hatékonyan váltja ki a vasalást, különösen azoknál a ruhadaraboknál, amelyek szinte azonnal újragyűrődnek.

