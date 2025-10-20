Karácsonyi fényshow és 90-es évek nosztalgia – különleges ajánlatok az áruházakban

A vásárlók ezúttal is találhatnak olyan hasznos termékeket, amelyek nemcsak praktikusak, de igazi hangulatot is teremtenek az otthonban vagy az autóban. Nézzük, mit kínál az eheti akciós újság az öt nagy áruházban!

Az akciós újságból megtudhatja milyen karácsonyi fényfüzért érdemes most venni

Auchan akciós újság – fények, amik mesét varázsolnak a ház falára

Az Auchan már javában hangol a karácsonyra, és ehhez igazán különleges megoldásokat kínál. Az utóbbi évek egyik legnagyobb slágere, a kültéri LED-projektor most kétféle változatban is elérhető. A mozgó mintákat a ház falára vetítő fények varázslatos látványt nyújtanak, különösen ott, ahol kisgyerek van a háznál, hiszen igazi mesebeli hangulatot teremtenek a hideg téli estékhez.

Actuel kültéri LED projektor – 6090 forint helyett 4999 forint

Négyféle mozgó, színes minta

Hálózatról működik

Hóesés mintás LED projektor – 9499 forint

Állítható sebességű fényjáték

Hálózatról működik

Kiváló választás ünnepi dekorációnak vagy gyerekszobába

Penny akciós újság– egy darabka gyerekkor a tenyerünkben

A Penny e heti kínálatában egy igazi nosztalgikus különlegesség köszönt vissza: a retró kézi játékkonzol. A beépített 8 bites játékok a 90-es évek világát idézik, amikor még nem telefonon vagy tableten játszottunk, hanem apró gombokat nyomkodtunk órákon át. Aki megmutatná gyerekeinek, hogyan szórakozott anno, annak ez a kis konzol tökéletes választás lehet – ki tudja, talán ők is ugyanúgy beleszeretnek, mint mi annak idején.

Retro kézi játék konzol – 4999 forint

200 darab beépített videojáték

3 darabAAA elemmel működik (nem tartozék)

Könnyen hordozható, strapabíró kialakítás

Lidl akciós újság– nyugalom és egészség egy gombnyomásra

A hideg idővel együtt megérkeznek a megfázások is, és ilyenkor különösen fontos, hogy az immunrendszerünket támogassuk. A Lidl e heti ajánlata nemcsak a légutakat, de a lelket is kényezteti. A Libano Home ultrahangos aroma lámpa segít frissíteni a levegőt, ellazít, és igazi wellness-hangulatot teremt otthon. Aromaterápiás olajokkal kiegészítve akár nyugtató, akár energizáló hatás érhető el – este levendulával segítheti az elalvást, betegség idején pedig eukaliptusszal vagy teafaolajjal segíthet a légzésben.