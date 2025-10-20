27 perce
Karácsonyi fényshow és 90-es évek nosztalgia – különleges ajánlatok az áruházakban
Ahogy közeledik a tél, a boltok kínálata is egyre inkább a bekuckózásról, a hangulatról és a kényelemről szól. Az akciós újságok ezen a héten is tartogatnak néhány különleges újdonságot: a karácsonyi fények mellett megjelentek a retró játékok, a fűthető autós kiegészítők, a légúti betegségekre való készülékek és a nyugalmat árasztó aroma diffúzorok is találhatók.
A vásárlók ezúttal is találhatnak olyan hasznos termékeket, amelyek nemcsak praktikusak, de igazi hangulatot is teremtenek az otthonban vagy az autóban. Nézzük, mit kínál az eheti akciós újság az öt nagy áruházban!
Auchan akciós újság – fények, amik mesét varázsolnak a ház falára
Az Auchan már javában hangol a karácsonyra, és ehhez igazán különleges megoldásokat kínál. Az utóbbi évek egyik legnagyobb slágere, a kültéri LED-projektor most kétféle változatban is elérhető. A mozgó mintákat a ház falára vetítő fények varázslatos látványt nyújtanak, különösen ott, ahol kisgyerek van a háznál, hiszen igazi mesebeli hangulatot teremtenek a hideg téli estékhez.
Actuel kültéri LED projektor – 6090 forint helyett 4999 forint
- Négyféle mozgó, színes minta
- Hálózatról működik
Hóesés mintás LED projektor – 9499 forint
- Állítható sebességű fényjáték
- Hálózatról működik
- Kiváló választás ünnepi dekorációnak vagy gyerekszobába
Penny akciós újság– egy darabka gyerekkor a tenyerünkben
A Penny e heti kínálatában egy igazi nosztalgikus különlegesség köszönt vissza: a retró kézi játékkonzol. A beépített 8 bites játékok a 90-es évek világát idézik, amikor még nem telefonon vagy tableten játszottunk, hanem apró gombokat nyomkodtunk órákon át. Aki megmutatná gyerekeinek, hogyan szórakozott anno, annak ez a kis konzol tökéletes választás lehet – ki tudja, talán ők is ugyanúgy beleszeretnek, mint mi annak idején.
Retro kézi játék konzol – 4999 forint
- 200 darab beépített videojáték
- 3 darabAAA elemmel működik (nem tartozék)
- Könnyen hordozható, strapabíró kialakítás
Lidl akciós újság– nyugalom és egészség egy gombnyomásra
A hideg idővel együtt megérkeznek a megfázások is, és ilyenkor különösen fontos, hogy az immunrendszerünket támogassuk. A Lidl e heti ajánlata nemcsak a légutakat, de a lelket is kényezteti. A Libano Home ultrahangos aroma lámpa segít frissíteni a levegőt, ellazít, és igazi wellness-hangulatot teremt otthon. Aromaterápiás olajokkal kiegészítve akár nyugtató, akár energizáló hatás érhető el – este levendulával segítheti az elalvást, betegség idején pedig eukaliptusszal vagy teafaolajjal segíthet a légzésben.
Livarno Home ultrahangos aroma lámpa – 4999 forint
- Légfrissítőként és aromaterápiás készülékként is használható
- Dekoratív színváltó fény vagy állandó világítás
- Két méret: körülbelül 9×9×20 cm vagy 15×15×20 cm
- Illóolajokkal kompatibilis, halk működés
Aldi akciós újság – segítség a nehézlégzéses napokra
Az Aldi is felkészült a megfázós időszakra, és e heti ajánlata a légúti betegségekkel küzdőknek szól. Az otthoni inhalátor jótékony hatásait most bárki kihasználhatja kedvező áron. A készülék finom porlasztásának köszönhetően hatékonyan segíti a felső és alsó légutak kezelését, legyen szó megfázásról, allergiáról vagy asztmáról. Ráadásul alacsony energiafogyasztás mellett működik, és három év garanciát vállal rá az áruház.
AktivMed inhalátor – 6666 forint
- Finom porlasztás, hatékony gyógyszerbevitel
- Alacsony energiafelhasználás
- Megfázás, allergia és asztma esetén is használható
- 3 év garancia
Tesco akciós újság – fűthető kényelem az autóban
A hideg reggelek és a fagyos autóülések senkinek sem hiányoznak – erre kínál most kényelmes megoldást a Tesco. Az Astone Miller fűthető ülésvédő univerzális méretű, könnyen felszerelhető és két fokozatban állítható. Szivargyújtóhoz csatlakoztatva pillanatok alatt meleget ad, így ideális azoknak, akik gyakran autóznak a téli hónapokban, és szeretnének néhány ezer forintért extra kényelmet varázsolni az utazásokhoz.
Astone Miller fűthető ülésvédő – 4399 forint
- Univerzális méret, könnyen felszerelhető
- Két fokozatú hőszabályozás
- Szivargyújtós csatlakozás
- Kényelmes és energiatakarékos megoldás hideg időben
