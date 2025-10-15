1 órája
A karácsony szelleme már beköltözött a boltokba, még most csapjon le a páratlan akciókra!
Hamarosan beköszönt a november, a kabátokat már nem hagyhatjuk otthon, és a boltok polcain is érezhetően megváltozott a hangulat. Az akciós újság ezen a héten is tele van szezonális újdonságokkal: a Halloween maradványai keverednek az első karácsonyi díszekkel, a Disney-mesék kedvenc szereplői pedig már az ajándékötletek között sorakoznak.
Ahogy közeledik az év vége, a vásárlók is egyre inkább előre gondolkodnak: ki a gyerekek téli ruháit, ki az ünnepi dekorációt, ki pedig a karácsonyi ajándékokat kezdi beszerezni. Az eheti akciós újság mindenki számára tartogat valamit – a Penny a kicsiknek, a Lidl a hidegre készülőknek, az Aldi és az Auchan a karácsonyra hangolódóknak, míg a Tesco a halloweeni bulikhoz kínál kedvezményeket.
Aldi akciós újság– a karácsonyi fények már megérkeztek
Bár a Halloween még nem ért véget, az Aldi már teljes erőbedobással a karácsonyi szezonra készül. Aki azok közé tartozik, akiket már októberben elragad a karácsony szelleme, annak most érdemes fellapoznia az akciós újságot.
A bolt ugyanis elsőként hozta el a LED-es fényfüzérek és különféle világító dekorációk kínálatát, amelyekkel azonnal ünnepi hangulatot varázsolhatunk otthon. A gyönyörű, energiatakarékos fényfüzérek 3–4 ezer forintért kaphatók, és három év jótállással vásárolhatók meg – ami azt jelenti, hogy több karácsonyon át is fényt visznek majd a családi ünnepekbe.
A polcokon megjelentek a különféle karácsonyi LED-dekorációk is: csillagok, rénszarvasok, hópelyhek és ablakdíszek, amelyek nemcsak a nappaliba, hanem az udvarra is tökéletesek.
Auchan akciós újság– megnyílt a karácsonyi csodaország
Ha valaki belép az Auchanba, rögtön úgy érezheti magát, mintha egy karácsonyi film díszletébe csöppent volna. A bolt már most ünnepi pompába öltözött, és minden megtalálható, amire egy mesés karácsonyi otthonhoz szükség lehet. A kínálatban műfenyők, gömbdíszek, LED-fényfüzérek és világító udvari dekorációk is helyet kaptak.
Nem hiányozhat az utóbbi évek egyik legnagyobb slágere sem: a csintalan manó, aki minden nap új helyről figyeli a család életét, és apró csínyeket eszel ki.
A legnagyobb figyelmet azonban idén egy embermagasságú, felfújható, világító karácsonyi maci kapta, amely garantáltan az udvar dísze lesz. A gyerekek imádni fogják, a felnőttek pedig nehezen állják majd meg, hogy ne készítsenek vele egy ünnepi fotót. Az Auchanban tehát nemcsak vásárolni lehet, hanem igazi ünnepi inspirációt is meríteni.
Lidl akciós újság– vastag kabátok, meleg csizmák, hóváró hangulat
A Lidl már a télre hangol, és gondoskodik róla, hogy senki se fázzon a hideg hónapokban. Az áruház polcain a kicsiktől a nagyokig mindenki talál magának megfelelő ruhát:
- téli overálokat,
- sídzsekiket,
- sínadrágokat,
- csizmákat
- és meleg aláöltözőket kínálnak több színben és mintában.
Az árak kifejezetten pénztárcabarátok: a legtöbb ruhadarab 5–6 ezer forint között mozog, így az egész család felkészülhet a télre anélkül, hogy túl mélyen a zsebbe kellene nyúlni. És bár az utóbbi években a telek nem bővelkedtek hóesésben, talán idén ismét megérkeznek a nagy pelyhek.
Penny akciós újság– Disney-álmok minden korosztálynak
A Penny ezen a héten a gyerekeket helyezte a középpontba, méghozzá olyan kínálattal, ami minden korosztályt elvarázsol. A boltok polcain Disney-licences játékok egész sora sorakozik: Stitch, Jégvarázs, LEGO, Bosszúállók és Pókember témájú figurák, kisautók, ékszerdobozok, plüssök és puzzle-ök várják a vásárlókat.
Ezek a játékok nemcsak karácsonyi ajándéknak tökéletesek, hanem már most is örömet szerezhetnek a kicsiknek – akár egy hűvös délután közös játékához, akár díszként a gyerekszobába.
Tesco akciós újság– Halloween-láz és őszi kiárusítás
A Tescóban még mindig érezni a Halloween utórezgéseit, és aki most tér be, igazi finomságokat találhat a polcokon. A „csokit vagy csalunk” estéjéhez tökéletes édességek várnak: tejcsokis szemgolyók, pókos nyalókák, boszorkányos cukorkák, sőt, művér is kapható a legélethűbb jelmezekhez.
Aki inkább a dekorációk iránt érdeklődik, annak is érdemes körülnéznie, ugyanis minden őszi és halloweeni dísz kiárusításra került. Szellemes, tökös, vámpíros és zombis dekorációkat most akár féláron is beszerezhetünk, így jövőre már előre készen várhatjuk az október végét.
A Tescoban tehát egyszerre érezhetjük a Halloween és a karácsony közti átmenetet: egy kicsit még ijesztő, de már ott a közelgő ünnepek fénye is.
