A karácsony szelleme már beköltözött a boltokba, még most csapjon le a páratlan akciókra!

Ahogy közeledik az év vége, a vásárlók is egyre inkább előre gondolkodnak: ki a gyerekek téli ruháit, ki az ünnepi dekorációt, ki pedig a karácsonyi ajándékokat kezdi beszerezni. Az eheti akciós újság mindenki számára tartogat valamit – a Penny a kicsiknek, a Lidl a hidegre készülőknek, az Aldi és az Auchan a karácsonyra hangolódóknak, míg a Tesco a halloweeni bulikhoz kínál kedvezményeket.

Az akciós újságban keveredik a Halloween és a karácsony hangulata

Fotó: Getty Images / Illusztráció

Aldi akciós újság– a karácsonyi fények már megérkeztek

Bár a Halloween még nem ért véget, az Aldi már teljes erőbedobással a karácsonyi szezonra készül. Aki azok közé tartozik, akiket már októberben elragad a karácsony szelleme, annak most érdemes fellapoznia az akciós újságot.

A bolt ugyanis elsőként hozta el a LED-es fényfüzérek és különféle világító dekorációk kínálatát, amelyekkel azonnal ünnepi hangulatot varázsolhatunk otthon. A gyönyörű, energiatakarékos fényfüzérek 3–4 ezer forintért kaphatók, és három év jótállással vásárolhatók meg – ami azt jelenti, hogy több karácsonyon át is fényt visznek majd a családi ünnepekbe.

A polcokon megjelentek a különféle karácsonyi LED-dekorációk is: csillagok, rénszarvasok, hópelyhek és ablakdíszek, amelyek nemcsak a nappaliba, hanem az udvarra is tökéletesek.

Auchan akciós újság– megnyílt a karácsonyi csodaország

Ha valaki belép az Auchanba, rögtön úgy érezheti magát, mintha egy karácsonyi film díszletébe csöppent volna. A bolt már most ünnepi pompába öltözött, és minden megtalálható, amire egy mesés karácsonyi otthonhoz szükség lehet. A kínálatban műfenyők, gömbdíszek, LED-fényfüzérek és világító udvari dekorációk is helyet kaptak.

Nem hiányozhat az utóbbi évek egyik legnagyobb slágere sem: a csintalan manó, aki minden nap új helyről figyeli a család életét, és apró csínyeket eszel ki.

A legnagyobb figyelmet azonban idén egy embermagasságú, felfújható, világító karácsonyi maci kapta, amely garantáltan az udvar dísze lesz. A gyerekek imádni fogják, a felnőttek pedig nehezen állják majd meg, hogy ne készítsenek vele egy ünnepi fotót. Az Auchanban tehát nemcsak vásárolni lehet, hanem igazi ünnepi inspirációt is meríteni.