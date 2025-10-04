Ezekre megéri lecsapni! Hasznos kütyük, esőálló gyerekruha és egy retró meglepetés

Az akciós újság kínálata ezúttal is sokszínű: a konyhai munkát segítő eszköztől kezdve az esős napokra való gyerekruhán át az autós kiegészítőig minden megtalálható. És ha mindez nem lenne elég, az egyik áruház még a retró szerelmeseit is meglepi egy igazi klasszikussal.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A gyors főzés titka

A Pennyben ezúttal a konyhai munkát könnyíti meg egy praktikus kisgép. A Vives márkájú elektromos zöldséggyalu segítségével pillanatok alatt szeletelhetünk, reszelhetünk vagy apríthatunk, így az előkészületek a főzéshez gyerekjátékká válnak. Hasznos választás azoknak, akik sokat főznek, de szeretnének időt spórolni a konyhában.

Márka: Vives

Elektromos zöldséggyalu, 5 pengével

Gyors és biztonságos használat

Ár: 5999 forint

Esőbiztos gyerekfelszerelés

Az őszi, esős időben a szülők egyik legjobb befektetése egy strapabíró gumicsizma és hozzá passzoló esőnadrág. A Lidl kínálatában a Lupilu márka színes, vidám mintájú darabjai nemcsak praktikusak, hanem kényelmesek is, így a gyerekek gondtalanul ugrálhatnak a pocsolyákban. Kislányoknak és kisfiúknak egyaránt ideális választás.

Gumicsizma: 25–30-as méret, 3499 forint

Hozzá illő esőnadrág: 86–116-os méret, 2999 forint

Márka: Lupilu

Vízálló, strapabíró kialakítás

Biztonság út közben

Az Aldi e heti akciós újságjának egyik legpraktikusabb ajánlata az autósoknak szól. A hordozható kompresszor bármikor jól jöhet: elfér a csomagtartóban, és gyors segítséget nyújt, ha leereszt egy kerék vagy felfújnánk valamit. Ráadásul a beépített LED-fénynek köszönhetően sötétben is biztonságosan használható.

Ár: 5999 forint

3 év jótállás

Nagy teljesítményű LED-fény

Kábel hossza: 290 cm

Beépített légtömlő hossza: 67 cm

Százforintos segítség a konyhában

A Tesco a sütés szerelmeseinek kedvez a Dr. Oetker Air Fry sütőporával, amely kimondottan forrólevegős sütőkhöz lett kifejlesztve. Segít abban, hogy a tészták állaga tökéletes legyen, a végeredmény pedig könnyű, levegős és ellenállhatatlanul finom. Egy apró, de annál hatékonyabb segítség a mindennapi sütögetéshez.

Márka: Dr. Oetker

Kimondottan Air Fryerhez fejlesztett sütőpor

Könnyű, levegős tészta eredmény

Ár: 119 forint

Egy kis nosztalgia az akciós újságban

Az Auchan kínálatában igazi meglepetésre bukkanhatunk: a Netflix korszakában is kapható Qilive DVD-lejátszó. Sokunk gyerekkorát idézi vissza ez a készülék, amikor még lelkesen cserélgettük a filmeket a barátainkkal, és aggódtunk, vajon a karcos lemez meddig bírja még a lejátszóban. Bár a technológia azóta sokat fejlődött, egy ilyen eszköz ma is remek választás lehet azoknak, akik nem szeretnének lemondani a régi filmjeikről, vagy csak egy kis nosztalgiára vágynak.

Márka: Qilive

DVD-lejátszó USB 2.0 és HDMI csatlakozóval

MP3/CD kompatibilitás

Ár: 10 999 forint