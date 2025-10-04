1 órája
Ezekre megéri lecsapni! Hasznos kütyük, esőálló gyerekruha és egy retró meglepetés
Ahogy hűvösödnek a napok, mindenki igyekszik felkészülni az őszre – legyen szó főzésről, öltözködésről vagy a kényelmes otthoni pihenésről. Az akciós újság ezen a héten is számos praktikus és izgalmas terméket tartogat, amelyek megkönnyítik a mindennapokat és egy kis nosztalgiát is csempésznek a hétköznapokba.
Az akciós újság kínálata ezúttal is sokszínű: a konyhai munkát segítő eszköztől kezdve az esős napokra való gyerekruhán át az autós kiegészítőig minden megtalálható. És ha mindez nem lenne elég, az egyik áruház még a retró szerelmeseit is meglepi egy igazi klasszikussal.
A gyors főzés titka
A Pennyben ezúttal a konyhai munkát könnyíti meg egy praktikus kisgép. A Vives márkájú elektromos zöldséggyalu segítségével pillanatok alatt szeletelhetünk, reszelhetünk vagy apríthatunk, így az előkészületek a főzéshez gyerekjátékká válnak. Hasznos választás azoknak, akik sokat főznek, de szeretnének időt spórolni a konyhában.
- Márka: Vives
- Elektromos zöldséggyalu, 5 pengével
- Gyors és biztonságos használat
- Ár: 5999 forint
Esőbiztos gyerekfelszerelés
Az őszi, esős időben a szülők egyik legjobb befektetése egy strapabíró gumicsizma és hozzá passzoló esőnadrág. A Lidl kínálatában a Lupilu márka színes, vidám mintájú darabjai nemcsak praktikusak, hanem kényelmesek is, így a gyerekek gondtalanul ugrálhatnak a pocsolyákban. Kislányoknak és kisfiúknak egyaránt ideális választás.
- Gumicsizma: 25–30-as méret, 3499 forint
- Hozzá illő esőnadrág: 86–116-os méret, 2999 forint
- Márka: Lupilu
- Vízálló, strapabíró kialakítás
Biztonság út közben
Az Aldi e heti akciós újságjának egyik legpraktikusabb ajánlata az autósoknak szól. A hordozható kompresszor bármikor jól jöhet: elfér a csomagtartóban, és gyors segítséget nyújt, ha leereszt egy kerék vagy felfújnánk valamit. Ráadásul a beépített LED-fénynek köszönhetően sötétben is biztonságosan használható.
- Ár: 5999 forint
- 3 év jótállás
- Nagy teljesítményű LED-fény
- Kábel hossza: 290 cm
- Beépített légtömlő hossza: 67 cm
Százforintos segítség a konyhában
A Tesco a sütés szerelmeseinek kedvez a Dr. Oetker Air Fry sütőporával, amely kimondottan forrólevegős sütőkhöz lett kifejlesztve. Segít abban, hogy a tészták állaga tökéletes legyen, a végeredmény pedig könnyű, levegős és ellenállhatatlanul finom. Egy apró, de annál hatékonyabb segítség a mindennapi sütögetéshez.
- Márka: Dr. Oetker
- Kimondottan Air Fryerhez fejlesztett sütőpor
- Könnyű, levegős tészta eredmény
- Ár: 119 forint
Egy kis nosztalgia az akciós újságban
Az Auchan kínálatában igazi meglepetésre bukkanhatunk: a Netflix korszakában is kapható Qilive DVD-lejátszó. Sokunk gyerekkorát idézi vissza ez a készülék, amikor még lelkesen cserélgettük a filmeket a barátainkkal, és aggódtunk, vajon a karcos lemez meddig bírja még a lejátszóban. Bár a technológia azóta sokat fejlődött, egy ilyen eszköz ma is remek választás lehet azoknak, akik nem szeretnének lemondani a régi filmjeikről, vagy csak egy kis nosztalgiára vágynak.
- Márka: Qilive
- DVD-lejátszó USB 2.0 és HDMI csatlakozóval
- MP3/CD kompatibilitás
- Ár: 10 999 forint
