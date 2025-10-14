A NAV Adótraffipax oldalán elérhető információk szerint október 6. és 26. között a távol-keleti termékek értékesítőinél, míg október 14. és 16. között Mélykúton, Bácsalmáson és Tataházán ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét, és az alkalmazottak bejelentését. Az adóellenőrök megjelenésére hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet.

Több Bács-Kiskun megyei településen is felbukkanhatnak a NAV ellenőrei

Forrás: NAV