Több Bács-Kiskun megyei településen is felbukkanhatnak a NAV ellenőrei
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács- Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai fokozott ellenőrzéseket tartanak októberben is Bács-Kiskun több településén.
A NAV Adótraffipax oldalán elérhető információk szerint október 6. és 26. között a távol-keleti termékek értékesítőinél, míg október 14. és 16. között Mélykúton, Bácsalmáson és Tataházán ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét, és az alkalmazottak bejelentését. Az adóellenőrök megjelenésére hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet.
