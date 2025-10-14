október 14., kedd

Helén névnap

Revizorok

3 órája

Több Bács-Kiskun megyei településen is felbukkanhatnak a NAV ellenőrei

Címkék#adótraffipax#ellenőrzés#NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács- Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai fokozott ellenőrzéseket tartanak októberben is Bács-Kiskun több településén.

Mester-Horváth Nikolett

A NAV Adótraffipax oldalán elérhető információk szerint október 6. és 26. között a távol-keleti termékek értékesítőinél, míg október 14. és 16. között Mélykúton, Bácsalmáson és Tataházán ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét, és az alkalmazottak bejelentését. Az adóellenőrök megjelenésére hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet.

folytatódnak az ellenőrzések
Forrás: NAV
Forrás: NAV

 

 

