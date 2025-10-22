Lakitelek, ahol megrendült a rendszer – Kádár félelme a képernyőn

„A vers ereje – Kádár félelme” című ismeretterjesztő film felidézi az elmúlt időket, az 1985-ös esztendőt, a kommunizmus bukásához vezető úton Lakitelket, az Antológia című irodalmi estet és képzőművészeti kiállítást.

A vers ereje – Kádár félelme című filmet a nemzeti ünnepen mutatják be

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Több volt irodalmi estnél, ahol nagy költők saját verseiket mondják, politikai eseménnyé vált. Mára egyértelműen kiderült, hogy ez volt a legelső és legjelentősebb ellenzéki összejövetel az 1956-os forradalmat követően Kádár rendszere ellen. Ezt igazolják az estről készült III/III-as titkosszolgálati jelentések is, amelyek csak a rendszerváltás után 10-12 évvel tettek kutathatóvá.

Az úgynevezett népi-nemzeti ellenzék legnevesebb tagjai Csoóri Sándor, Lezsák Sándor, Nagy Gáspár részvételével, négy-ötszáz fős közönség előtt hirdettek programot. Kimondták az együvé tartozást az emigrációban élő magyarokkal és a határokon túlra csatolt magyarsággal. Felszólaltak Magyarország szovjet megszállása ellen. Érzékeltették, hogy Kádár rendszerének nincs legitimációja.

Az estről rádiófelvétel és televíziós felvétel is készült, ezeket az állampárt vezetése és a politikai rendőrség „begyűjtötte”, és valószínűleg megsemmisítette. Csodával határos módon egyetlen titokban lemásolt VHS példány megmenekült.

Agócs Sándor és Balogh László filmje az eredeti felvételek, titkosszolgálati jelentések, közreműködők és történészek segítségével mutatja be az eseményt, és segít megértenünk a rendszerváltás folyamatát – olvasható a film ajánlójában.