október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Filmbemutató

6 órája

Lakitelek, ahol megrendült a rendszer – Kádár félelme a képernyőn

Címkék#programsoroló#ismeretterjesztő#Kádár-rendszer

Két alkalommal is műsorára tűzte az M5 csatorna Agócs Sándor és Balogh László által rendezett ismeretterjesztő alkotást, amely az 1985-ös lakiteleki Antológia irodalmi estre és a kommunizmus bukásához vezető út eseményeire fókuszál. „A vers ereje – Kádár félelme” című filmet a nemzeti ünnep napján, október 23-án, reggel 8 órakor és másnap, október 24-én, fél 4-kor mutatják be.

Vajda Piroska

„A vers ereje – Kádár félelme” című ismeretterjesztő film felidézi az elmúlt időket, az 1985-ös esztendőt, a kommunizmus bukásához vezető úton Lakitelket, az Antológia című irodalmi estet és képzőművészeti kiállítást. 

A vers ereje – Kádár félelme című filmet láthatjuk a tvben
A vers ereje – Kádár félelme című filmet a nemzeti ünnepen mutatják be
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Több volt irodalmi estnél, ahol nagy költők saját verseiket mondják, politikai eseménnyé vált. Mára egyértelműen kiderült, hogy ez volt a legelső és legjelentősebb ellenzéki összejövetel az 1956-os forradalmat követően Kádár rendszere ellen. Ezt igazolják az estről készült III/III-as titkosszolgálati jelentések is, amelyek csak a rendszerváltás után 10-12 évvel tettek kutathatóvá.

Az úgynevezett népi-nemzeti ellenzék legnevesebb tagjai Csoóri Sándor, Lezsák Sándor, Nagy Gáspár részvételével, négy-ötszáz fős közönség előtt hirdettek programot. Kimondták az együvé tartozást az emigrációban élő magyarokkal és a határokon túlra csatolt magyarsággal. Felszólaltak Magyarország szovjet megszállása ellen. Érzékeltették, hogy Kádár rendszerének nincs legitimációja. 

Az estről rádiófelvétel és televíziós felvétel is készült, ezeket az állampárt vezetése és a politikai rendőrség „begyűjtötte”, és valószínűleg megsemmisítette. Csodával határos módon egyetlen titokban lemásolt VHS példány megmenekült. 

Agócs Sándor és Balogh László filmje az eredeti felvételek, titkosszolgálati jelentések, közreműködők és történészek segítségével mutatja be az eseményt, és segít megértenünk a rendszerváltás folyamatát – olvasható a film ajánlójában. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu