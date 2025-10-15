2 órája
Több mint 6 millió forintot ér ez az 500-as, de szinte senki sem tudja, hogy létezik – fotó
Kevesen tudják, de létezik egy magyar pénz, amelynek értéke messze meghaladja a névértékét. Egy ritka 500 forintosról van szó, amit csak néhányan ismernek – és ma már kisebb vagyont ér.
Hihetetlen, de igaz: létezik egy próbaveretű 500 forintos érme, amiért akár 6 millió forintot is hajlandók fizetni a gyűjtők. A legtöbben soha nem hallottak róla, pedig ez a különösen ritka pénzérme a magyar pénztörténet egyik legértékesebb darabja.
Aranyból készült 500 forintos ritkaság
A különleges érme nem papírból, hanem aranyból készült, és 1988-ban bocsátották ki Szent István király halálának 950. évfordulójára. A próbaveretből mindössze 50 darabot készítettek, így már önmagában is ritkaságnak számít.
Leskovics András numizmatikus korábban elmondta hírportálunknak:
Az arany próbaveret katalógus szerinti irányára nagyjából 14 ezer euró, vagyis körülbelül 5,6 millió forint, de a ritkasága és az anyaga miatt ennél jóval drágábban is elkelhet.
A Vatera.hu oldalán éppen egy ilyen érmét kínálnak eladásra 6 420 000 forintért.
A szakértők szerint ezek az érmék többnyire gyűjteményekben, múzeumokban vannak, de ha valaki egy ilyet örökölt vagy padlásról előkerülne, milliós értéket tarthat a kezében.
Nem ez az egyetlen kincs a pénztárcákban
Korábbi cikkeinkben is több olyan magyar pénzről írtunk, amelyek sokkal többet érnek a névértéküknél – és még forgalomban is előfordulhatnak.
Akinél véletlenül pont egy ilyen 10 forintos lapul, megütötte a főnyereményt
Igazán szerencsésnek mondhatja magát, akinél véletlenül pont egy ilyen 10 forintos lapul.
A szakértők szerint ez a kiskoronás címeres 10 forintos 1992-ből származik, BU (extra verdefényes) kivitelben, mindössze 2000 darab készült belőle. Bár forgalomba soha nem került, ha valaki tökéletes állapotban talál egy ilyet, az értéke 12–18 ezer forint között mozoghat.
Ritka 50 forintos, ami kisebb vagyont érhet
Sokan észre sem veszik, milyen különleges pénz fordulhat meg a kezükben nap mint nap. Az 1993-as 50 forintos érme korai változata különösen értékes – a sólyom ábrázolása kevésbé kidolgozott, a fa évgyűrűi hiányoznak, a csőr pedig kevésbé precíz. Ez a ritkább veret ma már komoly numizmatikai értéket képvisel.
Aranyszínű egyforintosok – valóban léteznek?
Többen találkoztak már aranyszínűnek tűnő réz egyforintosokkal, amelyekről sokan nem tudják, hogy valójában rézlapkás próbaveretek. Ezeket a pénzeket eredetileg réz kétforintos lapkákra verték, és mára igazi különlegességek.
A réz egyforintosok közül az 1967-es 206 ezer, az 1968-as 135 ezer forintért kelt el aukciókon.
Érdemes körbenézni otthon
Ha szerencséd van, akár egy régi dobozban, fiók mélyén vagy padláson is lapulhat ilyen különleges érme. A szakértők szerint érdemes minden régi fémpénzt átnézni, mert a magyar numizmatikai piacon évről évre nő az érdeklődés – és az árak is.
