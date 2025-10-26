Különleges magyar 200 forintos okoz szenzációt, óriási licitharc indult érte – videó

Numizmatikai körökben mostanában egy különleges, 2020-as 200 forintos váltott ki komoly érdeklődést – nem véletlenül. A ritkaság egy Facebookon meghirdetett aukción 1 forintról indult, és végül 150 000 forintért kelt el.

20 forintos nyers lapkára verődött, ritka 200 forintos

Forrás: NumizPortal Youtube-csatorna

A szóban forgó érme különlegessége, hogy nem a megszokott kétfémű kivitelű, hanem teljesen sárgaréz színű, ami azonnal felkeltette a gyűjtők figyelmét.

Hogyan születhetett ilyen ritka 200 forintos?

A NumizPortal Youtube-csatorna szerint az érme egy 20 forintos nyers lapkára verődött rá, nem pedig a 200-as saját alapanyagára. Ezt az eladó által feltöltött mérlegfotó is megerősítette: a tömeg pontosan 6,9 gramm – ugyanannyi, mint egy 20 forintosé.

Ez a tény egyértelművé tette, hogy úgynevezett verési hiba áll a háttérben – ami a numizmatikában rendkívül értékesnek számít.

Nem csak 2020-asból létezik!

A gyűjtők szerint nem ez az egyetlen évjárat, amelyből létezik ilyen különleges darab. Már 2015-ös és 2019-es példányokat is azonosítottak, így a hibás veretekből legalább három évjárat ismert. Ezek közös jellemzője a teljesen sárgaréz szín és az eltérő alapanyag.

Ér-e annyit, mint egy aranyérme?

A 150 000 forintos ár nem csupán a ritkaságnak szól, hanem annak a numizmatikai értéknek is, amelyet a hibás veretek képviselnek. A gyűjtők számára ezek a darabok pénzverés különleges dokumentumai, hiszen egyszerre véletlenek és megismételhetetlenek.

Nem ez az egyetlen kincs a piacon

Korábbi cikkeinkben több olyan magyar pénzről írtunk, amelyek sokkal többet érnek a névértéküknél – és még forgalomban is előfordulhatnak.

A ritka, 1992-es kiskoronás címeres 10 forintos értéke 12–18 ezer forint között mozoghat, de komoly numizmatikai értéket képvisel az 1993-as 50 forintos érme korai változata, melynek a sólyom ábrázolása kevésbé kidolgozott, a fa évgyűrűi hiányoznak, a csőr pedig kevésbé precíz.

De írtunk már aranyszínűnek tűnő réz egyforintosokról is, melyekből az 1967-es 206 ezer, az 1968-as 135 ezer forintért kelt el aukciókon.