október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Igazi kincs

1 órája

Különleges magyar 200 forintos okoz szenzációt, óriási licitharc indult érte – videó

Címkék#numizmatika#érme#aukció#licit#gyűjtő

Egy ritka, sárgaréz színű érme kavarta fel a numizmatikai piacot. A 2020-as 200 forintos ugyanis 1 forintról indult aukción, és végül 150 000 forintért kelt el. A különlegesség egy gyári hiba miatt született, ami igazi kincsnek számít a gyűjtők körében.

Kovács Alexandra

Numizmatikai körökben mostanában egy különleges, 2020-as 200 forintos váltott ki komoly érdeklődést – nem véletlenül. A ritkaság egy Facebookon meghirdetett aukción 1 forintról indult, és végül 150 000 forintért kelt el.

Ritka 200 forintos érme
20 forintos nyers lapkára verődött, ritka 200 forintos
Forrás: NumizPortal Youtube-csatorna

A szóban forgó érme különlegessége, hogy nem a megszokott kétfémű kivitelű, hanem teljesen sárgaréz színű, ami azonnal felkeltette a gyűjtők figyelmét.

Hogyan születhetett ilyen ritka 200 forintos?

A NumizPortal Youtube-csatorna szerint az érme egy 20 forintos nyers lapkára verődött rá, nem pedig a 200-as saját alapanyagára. Ezt az eladó által feltöltött mérlegfotó is megerősítette: a tömeg pontosan 6,9 gramm – ugyanannyi, mint egy 20 forintosé.

Ez a tény egyértelművé tette, hogy úgynevezett verési hiba áll a háttérben – ami a numizmatikában rendkívül értékesnek számít.

Nem csak 2020-asból létezik!

A gyűjtők szerint nem ez az egyetlen évjárat, amelyből létezik ilyen különleges darab. Már 2015-ös és 2019-es példányokat is azonosítottak, így a hibás veretekből legalább három évjárat ismert. Ezek közös jellemzője a teljesen sárgaréz szín és az eltérő alapanyag.

Ér-e annyit, mint egy aranyérme?

A 150 000 forintos ár nem csupán a ritkaságnak szól, hanem annak a numizmatikai értéknek is, amelyet a hibás veretek képviselnek. A gyűjtők számára ezek a darabok pénzverés különleges dokumentumai, hiszen egyszerre véletlenek és megismételhetetlenek.

Nem ez az egyetlen kincs a piacon

Korábbi cikkeinkben több olyan magyar pénzről írtunk, amelyek sokkal többet érnek a névértéküknél – és még forgalomban is előfordulhatnak.

A ritka, 1992-es kiskoronás címeres 10 forintos értéke 12–18 ezer forint között mozoghat, de komoly numizmatikai értéket képvisel az 1993-as 50 forintos érme korai változata,  melynek a sólyom ábrázolása kevésbé kidolgozott, a fa évgyűrűi hiányoznak, a csőr pedig kevésbé precíz. 

De írtunk már aranyszínűnek tűnő réz egyforintosokról is, melyekből az 1967-es 206 ezer, az 1968-as 135 ezer forintért kelt el aukciókon.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu