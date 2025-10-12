Így éltek
1 órája
Mindenki megtalálta a számára legkedvesebb szabadtéri élményt, kortól függetlenül – fotók
A fortepan.hu fotóival múltidézésre hívjuk olvasóinkat. Szülők és nagyszülők régmúltját ismerhetjük meg az 1983-ban készült fotókon, melyek közül sok szabadban töltött vidám pillanat is látható.
Fényképes múltidézőnkben ezúttal 1983-ban készült fotókat hoztunk. Képeink között Oscar-díjas rendező, úttörőtábor is látható, valamint régi üzletekről is hoztunk felvételeket olvasóinknak.
Az 1983-ban készült fotók között sok szabadban töltött pillanatot láthatunk
1983-as fotókFotók: Fortepan
2 órája
Háborús hangulat Tázláron, ENSZ-katonák szállták meg a térséget– fotók
