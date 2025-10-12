október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Így éltek

1 órája

Mindenki megtalálta a számára legkedvesebb szabadtéri élményt, kortól függetlenül – fotók

Címkék#fényképes múltidéző#múltidéző#fotók

A fortepan.hu fotóival múltidézésre hívjuk olvasóinkat. Szülők és nagyszülők régmúltját ismerhetjük meg az 1983-ban készült fotókon, melyek közül sok szabadban töltött vidám pillanat is látható.

Kovács Nóra

Fényképes múltidézőnkben ezúttal 1983-ban készült fotókat hoztunk. Képeink között Oscar-díjas rendező, úttörőtábor is látható, valamint régi üzletekről is hoztunk felvételeket olvasóinknak. 

1983-ban készült fotókon házibuli is látható
Vidám pillanatok az 1983-ban készült fotókon
Forrás: Fortepan / Kanyó Béla

Az 1983-ban készült fotók között sok szabadban töltött pillanatot láthatunk

1983-as fotók

Fotók: Fortepan

 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu