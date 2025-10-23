október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

2 órája

Mennyi mindent tudsz az 56-os forradalom eseményeiről? Teszteld a tudásodat!

Címkék#szabadságharc#forradalom#1965#kvíz

A 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményéről állítottunk össze egy kvízt. Most arra vagyunk kíváncsiak, mennyit tudsz az 1956-os forradalom és szabadságharcról.

Baon.hu

1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt – írja a Metropol. 

1956-os forradalom és szabadságharc eseményei
Bem rakpart, megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról 1990. október 23-án
Fotó: Fortepan / Vészi Ágnes

1956-os forradalom és szabadságharc kvíz formájában

A magyar nép a sztálinista terror és a szovjet megszállás ellen szállt harcba 56-ban. De vajon mennyire emlékszel az október 23-án kitört forradalom eseményeire? Töltsd ki kvízünket, és tedd próbára tudásod!

1.
Kezdjük egy egyszerű kérdéssel. Kik indították el a forradalmat?
2.
Melyik intézménytől indult a forradalmi szervezkedés október 22-én?
3.
Melyik szobortól indult a békés tüntetés 1956. október 23-án Budapesten?
4.
Ki volt Magyarországon a Minisztertanács elnöke a forradalom idején?
5.
Ki volt Gerő Ernő?
6.
Ki szavalta el a Nemzeti dalt október 23-án?
7.
Hány pontból álltak az egyetemisták követelései, amit a rádióban olvastak be?
8.
Milyen szobrot döntöttek le Budapesten a tüntetők?
9.
Mi volt az 1956-ös forradalom szimbóluma?
10.
Mit vágtak ki az 1956 jelképévé vált zászló közepéből?

Ha tetszett a kvízünk, akkor teszteld tudásodat korábbi játékainkkal is! Ha pedig többet szeretnél tudni a magyar történelem egyik meghatározó eseményéről, akkor nézd meg az alábbi videót!

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu