2 órája
Mennyi mindent tudsz az 56-os forradalom eseményeiről? Teszteld a tudásodat!
A 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményéről állítottunk össze egy kvízt. Most arra vagyunk kíváncsiak, mennyit tudsz az 1956-os forradalom és szabadságharcról.
1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt – írja a Metropol.
1956-os forradalom és szabadságharc kvíz formájában
A magyar nép a sztálinista terror és a szovjet megszállás ellen szállt harcba 56-ban. De vajon mennyire emlékszel az október 23-án kitört forradalom eseményeire? Töltsd ki kvízünket, és tedd próbára tudásod!
Ha tetszett a kvízünk, akkor teszteld tudásodat korábbi játékainkkal is! Ha pedig többet szeretnél tudni a magyar történelem egyik meghatározó eseményéről, akkor nézd meg az alábbi videót!
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!