Mennyi mindent tudsz az 56-os forradalom eseményeiről? Teszteld a tudásodat!

1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt – írja a Metropol.

Bem rakpart, megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról 1990. október 23-án

Fotó: Fortepan / Vészi Ágnes

1956-os forradalom és szabadságharc kvíz formájában

A magyar nép a sztálinista terror és a szovjet megszállás ellen szállt harcba 56-ban. De vajon mennyire emlékszel az október 23-án kitört forradalom eseményeire? Töltsd ki kvízünket, és tedd próbára tudásod!