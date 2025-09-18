szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eljárás

34 perce

Botrány a Woltnál: átverték a fogyasztókat, és fiatalkorúaknak adtak alkoholt

Címkék#élelmiszerlánc#Wolt#NKFH#vizsgálat#jogszabály

Megsértették a jogszabályokat! Komoly fogyasztóvédelmi jogsértéseket állapított meg a Wolt cégcsoportnál a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai felügyelete mellett zajló vizsgálat.

Bátori Attila

Az eljárás során kiderült, hogy a Wolt cégcsoporthoz tartozó vállalkozások több ponton is megsértették a jogszabályokat, ezért összesen 200 millió forint bírságot szabott ki rájuk az illetékes kormányhivatal.

A Wolt cégcsoport hatalmas bírságot kapott
A Wolt cégcsoportra lecsapott az NKFH. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Miért indult vizsgálat a Wolt cégcsoport ellen?

Az utóbbi időben megszaporodtak az ételkiszállítással kapcsolatos panaszok, különösen a kiszállított termékek állapotát és minőségét illetően. Ez vezetett ahhoz, hogy rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálat indult a piacon jelentős szerepet betöltő cégek ellen. Bár már tavaly is indultak eljárások a legnagyobb szolgáltatókkal szemben, az ismételt ellenőrzések újabb problémákat tártak fel.

Fiatalkorúaknak adott alkoholt a Wolt

A Wolt Services Magyarország Kft. esetében kiderült, hogy több alkalommal fiatalkorúakat szolgáltak ki alkohollal és energiaitallal. Emellett „kamuakciókkal” is megtévesztették a fogyasztókat: a hirdetett akciós árak nem feleltek meg a jogszabályi követelményeknek, az egységárakat pedig nem tüntették fel megfelelően. További gondot okozott, hogy a fogyasztók csak a számla kiállításakor értesültek arról, mely vállalkozással szerződtek.

A platformot működtető Wolt Magyarország Kft. esetében szintén súlyos hibákat talált a hatóság. A fogyasztók elavult panaszkezelési csatornákról kaptak tájékoztatást, ami hátráltatta jogaik érvényesítését. Több terméknél jogellenesen korlátozták az elállási jogot, a weboldal pedig nem teljesítette az akadálymentesítési előírásokat. Ráadásul a felhasználók itt sem kaptak előzetes tájékoztatást a platformon értékesítő vállalkozások adatairól.

Százmilliós bírságot szabtak ki

A hatóság mindkét céggel szemben külön eljárást indított, amelyek eredményeként 100–100 millió forintos bírság született. A Wolt cégcsoport tehát összesen 200 millió forintos büntetéssel számolhat.

Az ügynek ezzel nincs vége: az NKFH élelmiszerbiztonsági és élelmiszerlánc-felügyeleti vizsgálatot is indított, míg a kormányhivatal a munkavédelmi szabályok betartását ellenőrzi a cégnél. A fogyasztóvédelemért felelős minisztérium hangsúlyozta: továbbra is határozottan fellép minden olyan esetben, ahol a vásárlók jogait megsértik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu