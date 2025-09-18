Botrány a Woltnál: átverték a fogyasztókat, és fiatalkorúaknak adtak alkoholt

Az eljárás során kiderült, hogy a Wolt cégcsoporthoz tartozó vállalkozások több ponton is megsértették a jogszabályokat, ezért összesen 200 millió forint bírságot szabott ki rájuk az illetékes kormányhivatal.

A Wolt cégcsoportra lecsapott az NKFH. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Miért indult vizsgálat a Wolt cégcsoport ellen?

Az utóbbi időben megszaporodtak az ételkiszállítással kapcsolatos panaszok, különösen a kiszállított termékek állapotát és minőségét illetően. Ez vezetett ahhoz, hogy rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálat indult a piacon jelentős szerepet betöltő cégek ellen. Bár már tavaly is indultak eljárások a legnagyobb szolgáltatókkal szemben, az ismételt ellenőrzések újabb problémákat tártak fel.

Fiatalkorúaknak adott alkoholt a Wolt

A Wolt Services Magyarország Kft. esetében kiderült, hogy több alkalommal fiatalkorúakat szolgáltak ki alkohollal és energiaitallal. Emellett „kamuakciókkal” is megtévesztették a fogyasztókat: a hirdetett akciós árak nem feleltek meg a jogszabályi követelményeknek, az egységárakat pedig nem tüntették fel megfelelően. További gondot okozott, hogy a fogyasztók csak a számla kiállításakor értesültek arról, mely vállalkozással szerződtek.

A platformot működtető Wolt Magyarország Kft. esetében szintén súlyos hibákat talált a hatóság. A fogyasztók elavult panaszkezelési csatornákról kaptak tájékoztatást, ami hátráltatta jogaik érvényesítését. Több terméknél jogellenesen korlátozták az elállási jogot, a weboldal pedig nem teljesítette az akadálymentesítési előírásokat. Ráadásul a felhasználók itt sem kaptak előzetes tájékoztatást a platformon értékesítő vállalkozások adatairól.

Százmilliós bírságot szabtak ki

A hatóság mindkét céggel szemben külön eljárást indított, amelyek eredményeként 100–100 millió forintos bírság született. A Wolt cégcsoport tehát összesen 200 millió forintos büntetéssel számolhat.

Az ügynek ezzel nincs vége: az NKFH élelmiszerbiztonsági és élelmiszerlánc-felügyeleti vizsgálatot is indított, míg a kormányhivatal a munkavédelmi szabályok betartását ellenőrzi a cégnél. A fogyasztóvédelemért felelős minisztérium hangsúlyozta: továbbra is határozottan fellép minden olyan esetben, ahol a vásárlók jogait megsértik.