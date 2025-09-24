Húsz év szolgálat a közösségért: díjazták a Wojtyla Ház legnagyobb támogatóit – fotók

A Wojtyla Ház minden évben Assisi Szent Ferenc-díjjal fejezi ki őszinte nagyrabecsülését az előző évben a legtöbb támogatást nyújtó adományozók felé. Az emlékdíjak átadása kapcsán Fülöp Attila államtitkár közelebbről is megismerhette a 20 éve működő szociális intézmény mindennapjait.

Nagyszabású ünnepség keretében adták át szerdán az Assisi Szent Ferenc-emlékdíjakat a kecskeméti Wojtyla Házban.

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A díszvendéget, Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárt Farkas P. József alapító-igazgató, valamint Farkas Pál, a Wojtyla munkatársa fogadta. A sorsközösség részéről Oskolás János, a ház költője saját versével köszöntötte. Kolláth Andrea, a Wojtyla igazgatóhelyettese pedig röviden bemutatta, összefoglalta, fotókkal színesítve az intézmény 20 évét, küldetését, mindennapi küzdelmét és sikerét.

Sokan érzik szívügyüknek a népkonyha támogatását

Az Assisi Szent Ferenc-díjakat dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő adta át azon támogatóknak, felajánlóknak, akik adományaikkal az elmúlt évben legtöbbet tettek a Karol Wojtyla Barátság Központ sorsközösségéért. A következő vállalkozók vehették át a díszoklevelet és a tűzzománc alkotást: