Húsz év szolgálat a közösségért: díjazták a Wojtyla Ház legnagyobb támogatóit – fotók
Összefogás és gondoskodás. Nagyszabású ünnepség keretében adták át szerdán az Assisi Szent Ferenc-emlékdíjakat a kecskeméti Wojtyla Házban. A népkonyhaként is működő intézmény kiemelt támogatói vehették át az elismerést. A rendezvényen részt vett Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár és dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő.
A Wojtyla Ház minden évben Assisi Szent Ferenc-díjjal fejezi ki őszinte nagyrabecsülését az előző évben a legtöbb támogatást nyújtó adományozók felé. Az emlékdíjak átadása kapcsán Fülöp Attila államtitkár közelebbről is megismerhette a 20 éve működő szociális intézmény mindennapjait.
A díszvendéget, Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárt Farkas P. József alapító-igazgató, valamint Farkas Pál, a Wojtyla munkatársa fogadta. A sorsközösség részéről Oskolás János, a ház költője saját versével köszöntötte. Kolláth Andrea, a Wojtyla igazgatóhelyettese pedig röviden bemutatta, összefoglalta, fotókkal színesítve az intézmény 20 évét, küldetését, mindennapi küzdelmét és sikerét.
Sokan érzik szívügyüknek a népkonyha támogatását
Az Assisi Szent Ferenc-díjakat dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő adta át azon támogatóknak, felajánlóknak, akik adományaikkal az elmúlt évben legtöbbet tettek a Karol Wojtyla Barátság Központ sorsközösségéért. A következő vállalkozók vehették át a díszoklevelet és a tűzzománc alkotást:
- Csorba Csaba, a lajosmizsei Csorba és Társa Bt. tulajdonos-ügyvezetője,
- Frankó János izsáki vállalkozó,
- Keresztes Ádám és Keresztes Alajos, a lajosmizsei Keresztes-Mizse Kft. tulajdonos-ügyvezetői,
- Kollár Csaba, a lajosmizsei Hírös Farm Kft, tulajdonos-ügyvezetője,
- valamint Simon Bence, a kecskeméti Építő Simon Kft. tulajdonos-ügyvezetője.
Ünnepség a kecskeméti Wojtyla HázbanFotók: Sebestyén Hajnalka
A Wojtyla Ház jó példa az összefogásban megvalósult gondoskodásra
A díjak átadása után Fülöp Attila államtitkár elmondta: bár még sosem járt a Wojtlya Házban, de már nagyon sokat hallott róla, főként dr. Szeberényi Gyula Tamás képviselőtársától.
Hozzátette: szeretné megköszönni mindazoknak, akik az összefogást választották a széthúzás helyett.
„A gondoskodás nem egy állami monopólium. Akkor működik jól, ha mindenki részt vállal belőle. Ezen díszoklevelek átadása is pont arról szól, hogy választhatja valaki a gazdasági életet, de attól még lehet aktív szereplője a gondoskodásnak. Akkor működik igazán jól, ha ebben benne van az önkormányzat, benne van a helyi képviselő és együtt tudnak előre menni. Van százezer hivatásos ember Magyarországon, akinek munkaköri kötelessége a gondoskodás, meg is teszik, de csak akkor tudnak eredménnyel járni, ha mögöttük van egy társadalmi összefogás. Ennek kiváló példája a kecskeméti Wojtyla Ház.”
Fülöp Attila a végén személyesen is körbenézett a szociális intézményben, ahol minden nap 100-120 fő részesül meleg ebédben.
Az eseményen részt vett még többek között Engert Jakabné alpolgármester, Jánosi István tanácsnok, a városrész önkormányzati képviselője, Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának vezetője, Balogh Károly, Helvécia polgármestere, valamint Pintérné Farkas Csilla, a keceli Pintér Művek képviseletében.
