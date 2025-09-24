szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kecskemét

53 perce

Húsz év szolgálat a közösségért: díjazták a Wojtyla Ház legnagyobb támogatóit – fotók

Címkék#Wojtyla Ház#Farkas P. József#díj#támogató

Összefogás és gondoskodás. Nagyszabású ünnepség keretében adták át szerdán az Assisi Szent Ferenc-emlékdíjakat a kecskeméti Wojtyla Házban. A népkonyhaként is működő intézmény kiemelt támogatói vehették át az elismerést. A rendezvényen részt vett Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár és dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő.

Sebestyén Hajnalka

A Wojtyla Ház minden évben Assisi Szent Ferenc-díjjal fejezi ki őszinte nagyrabecsülését az előző évben a legtöbb támogatást nyújtó adományozók felé. Az emlékdíjak átadása kapcsán Fülöp Attila államtitkár közelebbről is megismerhette a 20 éve működő szociális intézmény mindennapjait. 

díjátadó a kecskeméti Wojtyla Házban
Nagyszabású ünnepség keretében adták át szerdán az Assisi Szent Ferenc-emlékdíjakat a kecskeméti Wojtyla Házban. 
Fotó: Sebestyén Hajnalka

A díszvendéget, Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárt Farkas P. József alapító-igazgató, valamint Farkas Pál, a Wojtyla munkatársa fogadta. A sorsközösség részéről Oskolás János, a ház költője saját versével köszöntötte. Kolláth Andrea, a Wojtyla igazgatóhelyettese pedig röviden bemutatta, összefoglalta, fotókkal színesítve az intézmény 20 évét, küldetését, mindennapi küzdelmét és sikerét. 

Sokan érzik szívügyüknek a népkonyha támogatását

Az Assisi Szent Ferenc-díjakat dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő adta át azon támogatóknak, felajánlóknak, akik adományaikkal az elmúlt évben legtöbbet tettek a Karol Wojtyla Barátság Központ sorsközösségéért. A következő vállalkozók vehették át a díszoklevelet és a tűzzománc alkotást: 

  • Csorba Csaba, a lajosmizsei Csorba és Társa Bt. tulajdonos-ügyvezetője, 
  • Frankó János izsáki vállalkozó, 
  • Keresztes Ádám és Keresztes Alajos, a lajosmizsei Keresztes-Mizse Kft. tulajdonos-ügyvezetői, 
  • Kollár Csaba, a lajosmizsei Hírös Farm Kft, tulajdonos-ügyvezetője, 
  • valamint Simon Bence, a kecskeméti Építő Simon Kft. tulajdonos-ügyvezetője.

Ünnepség a kecskeméti Wojtyla Házban

Fotók: Sebestyén Hajnalka

A Wojtyla Ház jó példa az összefogásban megvalósult gondoskodásra

A díjak átadása után Fülöp Attila államtitkár elmondta: bár még sosem járt a Wojtlya Házban, de már nagyon sokat hallott róla, főként dr. Szeberényi Gyula Tamás képviselőtársától. 

Hozzátette: szeretné megköszönni mindazoknak, akik az összefogást választották a széthúzás helyett. 

„A gondoskodás nem egy állami monopólium. Akkor működik jól, ha mindenki részt vállal belőle. Ezen díszoklevelek átadása is pont arról szól, hogy választhatja valaki a gazdasági életet, de attól még lehet aktív szereplője a gondoskodásnak. Akkor működik igazán jól, ha ebben benne van az önkormányzat, benne van a helyi képviselő és együtt tudnak előre menni. Van százezer hivatásos ember Magyarországon, akinek munkaköri kötelessége a gondoskodás, meg is teszik, de csak akkor tudnak eredménnyel járni, ha mögöttük van egy társadalmi összefogás. Ennek kiváló példája a kecskeméti Wojtyla Ház.”

Fülöp Attila a végén személyesen is körbenézett a szociális intézményben, ahol minden nap 100-120 fő részesül meleg ebédben. 

Az eseményen részt vett még többek között Engert Jakabné alpolgármester, Jánosi István tanácsnok, a városrész önkormányzati képviselője, Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának vezetője, Balogh Károly, Helvécia polgármestere, valamint Pintérné Farkas Csilla, a keceli Pintér Művek képviseletében. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu