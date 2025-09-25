Veterán klasszikusokkal és napelemes csodajárgánnyal avatták fel Kecskemét legújabb útját – fotók, videó

Borús időben, de emelkedett hangulatban került sor csütörtökön reggel Kecskemét legújabb útjának avatójára. Az állami és önkormányzati együttműködésben megépült, 850 méter hosszú Wilhelm Maybach utca 1,7 milliárd forintos állami támogatásból, az önkormányzat kivitelezésében valósult meg. Az út mellett kerékpárút is létesült, illetve 200 facsemetét ültettek el a biodiverzitás megtartása érdekében.

A Wilhelm Maybach utca fontos eleme a város gazdasági ökoszisztémájának

Fotó: Bús Csaba

Az önkormányzati közút jelenleg egy körforgalomban zárul. Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, még nem tudni, merre fog vezetni az út, de az biztos, hogy a jövő irányába. Két évtizeddel ezelőtt ugyanis ezen a területen még semmi sem volt, most pedig több mint 10 ezer ember dolgozik a Déli Iparterületen.

A Wilhelm Maybach utca a tervezők királyáról lett elnevezve

Az avató ünnepségen Gaál József, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Kecskemét alpolgármestere elárulta, hogy miért esett az utca névválasztása Wilhelm Maybachra. A német mérnök a 19. században alkotott, és a tervezők királyának nevezték, méghozzá többek között azért, mert:

ő tervezte a Daimler Motoren Gesellschaft számára azokat a motorokat, amelyekből megszülettek az első Mercedes autók, illetve

az ő nevéhez fűződik az 1901-es Mercedes 35 PS tervezése, amelyet az első modern autóként szoktak emlegetni a hosszú tengelytáv, az alacsony súlypont és az erős motor miatt.

Mint az elhangzott, Wilhelm Maybach, mint névadó, tökéletesen beleillik a Déli Iparterület ökoszisztémájába, ugyanis jó barátja volt Gottlieb Daimlernek, és a Wilhelm Maybach utca a Mercedes-gyár és a Motherson gyár szomszédságában keresztezi a Daimler utat.

Az ilyen beruházások további befektetőket vonzanak

Gaál József az új út gazdasági hatásairól is beszélt. Mint azt kifejtette, az ilyen beruházások multiplikátor hatásúak, tehát további befektetőket vonzanak.

Jelenleg tíz nagy ipari és logisztikai beruházás zajlik Kecskeméten, és ennek az infrastruktúráját meg kell teremteni

– mondta Gaál József, aki hozzátette, az elmúlt időszakban nagyjából 100 kilométernyi új út épült Kecskeméten, illetve ugyanennyi újult meg. Az alpolgármester hangsúlyozta, van még teendő az útfejlesztések terén, de a 200 kilométer hatalmas szám.