Veterán klasszikusokkal és napelemes csodajárgánnyal avatták fel Kecskemét legújabb útját – fotók, videó
Új út készült el Kecskeméten, a Déli Iparterületen. A Wilhelm Maybach utca fontos eleme annak az ökoszisztémának, amelyet a város és az ottani gyárak hosszú évek óta intenzíven építenek. A tervezők királyáról elnevezett utat a Hírös Veterán oldtimer járműi, valamint a Neumann János Egyetem napelemes autója avatta fel – jelképesen összekötve a múltat a jövővel.
Borús időben, de emelkedett hangulatban került sor csütörtökön reggel Kecskemét legújabb útjának avatójára. Az állami és önkormányzati együttműködésben megépült, 850 méter hosszú Wilhelm Maybach utca 1,7 milliárd forintos állami támogatásból, az önkormányzat kivitelezésében valósult meg. Az út mellett kerékpárút is létesült, illetve 200 facsemetét ültettek el a biodiverzitás megtartása érdekében.
Az önkormányzati közút jelenleg egy körforgalomban zárul. Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, még nem tudni, merre fog vezetni az út, de az biztos, hogy a jövő irányába. Két évtizeddel ezelőtt ugyanis ezen a területen még semmi sem volt, most pedig több mint 10 ezer ember dolgozik a Déli Iparterületen.
A Wilhelm Maybach utca a tervezők királyáról lett elnevezve
Az avató ünnepségen Gaál József, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Kecskemét alpolgármestere elárulta, hogy miért esett az utca névválasztása Wilhelm Maybachra. A német mérnök a 19. században alkotott, és a tervezők királyának nevezték, méghozzá többek között azért, mert:
- ő tervezte a Daimler Motoren Gesellschaft számára azokat a motorokat, amelyekből megszülettek az első Mercedes autók, illetve
- az ő nevéhez fűződik az 1901-es Mercedes 35 PS tervezése, amelyet az első modern autóként szoktak emlegetni a hosszú tengelytáv, az alacsony súlypont és az erős motor miatt.
Mint az elhangzott, Wilhelm Maybach, mint névadó, tökéletesen beleillik a Déli Iparterület ökoszisztémájába, ugyanis jó barátja volt Gottlieb Daimlernek, és a Wilhelm Maybach utca a Mercedes-gyár és a Motherson gyár szomszédságában keresztezi a Daimler utat.
Az ilyen beruházások további befektetőket vonzanak
Gaál József az új út gazdasági hatásairól is beszélt. Mint azt kifejtette, az ilyen beruházások multiplikátor hatásúak, tehát további befektetőket vonzanak.
Jelenleg tíz nagy ipari és logisztikai beruházás zajlik Kecskeméten, és ennek az infrastruktúráját meg kell teremteni
– mondta Gaál József, aki hozzátette, az elmúlt időszakban nagyjából 100 kilométernyi új út épült Kecskeméten, illetve ugyanennyi újult meg. Az alpolgármester hangsúlyozta, van még teendő az útfejlesztések terén, de a 200 kilométer hatalmas szám.
Kecskemét a gazdasági világtérképen
A Mercedes-gyár alapkőletétele szinte napra pontosan 16 évvel ezelőtt, 2009. október 16-án történt meg. Ezzel kapcsolatban Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester visszaemlékezett a 2009. december 10-i dátumra is, amikor felavatták a Daimler utat, melynek építését – hogy a Mercedes-gyárat meg lehessen közelíteni – az önkormányzat felvállalta.
A városvezető figyelmeztetett, a Daimler útnak a bővítése jelenleg is zajlik, és ez a fejlődést mutatja. Ahogyan szintén a fejlődést jelképei az is, hogy pontosan 15 évvel ezelőtt kötött stratégiai megállapodást egymással az akkori Kecskeméti Főiskola és a Mercedes. Azóta már egy 5200 hallgatóval rendelkező Neumann János Egyetemről és egy gyárbővítésen áteső Mercedes-gyárról beszélhetünk. Ez utóbbi egyértelműen a legfontosabb szereplők közé emelte Kecskemétet a gazdaság és a járműgyártás világtérképén.
Új út készült el KecskemétenFotók: Bús Csaba
Bemutatkozott a Neumann Egyetem napelemes autója
A Wilhelm Maybach utcát a múlt és a jövő összekapcsolása jelképeként veterán autók avatták fel a Neumann János Egyetem napelemes járművével közösen. Nem pont ezzel, de egy hasonló napelemes autóval (a hazaszállítása még folyamatban van) nemrégiben Ausztráliában vett részt az egyetem csapata.
A világ legrangosabb napelemes autóversenyén egy 6 négyzetméteres napelemfelülettel rendelkező, háromkerekű járművel vett részt a kecskeméti csapat. A világ minden tájáról 26 csapat érkezett Ausztráliába, hogy saját építésű autóikkal megtegyék a 3022 kilométeres távot, de ez csak 14 egyetemnek sikerült. Köztük a Neumann János Egyetemnek, amely 10. helyen zárta a versenyt.
„Világszinten tudtuk megmutatni egyetemünk műszaki tudását” – közölte dr. Bata Attila, az egyetem tanszékvezetője.
