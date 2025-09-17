Elkészült az augusztusi toplista, ennyire voltak pontosak a magyar vonatok

A hónapok leforgását nézve átlagosan augusztusban járnak legpontatlanabbul a vonatok. Az extrém hőség nyaranta rendszeresen megviseli az utasokon és dolgozókon felül a vasúti infrastruktúrát és járműállományt is, ez azonban idén nem járt a menetrendszerűség romlásával – közölte a MÁV csoport legfrissebb havi riportjában. Mutatjuk, hogyan alakult a vonatok pontossága augusztusban.

Javult a vonatok pontossága augusztusban

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Közel két tucat halálos gázolás és több útátjárós baleset is történt országos szinten augusztusban, azonban sem ez, sem a hőség nem eredményezte a járatok menetrendszerűségének beszakadását – ahogyan az általában a nyár utolsó hónapjában lenni szokott. Az összes járat 79,01 százaléka érte be pontosan. A 2024-es augusztushoz képest 6,58 %-os javulás figyelhető meg, ezen felül a késéseknek nemcsak a számát, az átlagos hosszát is sikerült csökkenteni. A pontatlanságok többsége 6–15 perc között alakult, a 20 percnél nagyobb késés a vonatok kevesebb, mint 4 %-ánál fordult elő.

Bács-Kiskun is jól teljesített

Bár a Cegléd–Kecskemét–Szeged-vonal kicsivel az országos átlag alatt zárt 78,37 százalékkal, a Kőbánya-Kispest–Lajosmizse–Kecskemét-vonal toronymagasan első helyezést ért el, itt a vonatok 96,98 százaléka érte be kevesebb mint 5 perc késéssel. Ez 4,90 százalékos különbséget jelent a második helyezett Budapest–Esztergom-vonalhoz képest.

Nyaranta is egyre népszerűbb a MÁV

Az IC vonatok és az elsőosztályú jegyek egyre népszerűbbek. Ezen felül az eladott vármegye és országbérletek száma is növekedett az előző hónaphoz képest, pedig általában ez kevésbé jellemző. A kerékpáros utasok száma a nyár végéig kimagasló maradt.

– A siker a célzott pályaépítéseknek, a mozdonybeszerzéseknek, illetve a flottaerősítő lépéseknek egyaránt köszönhető – jelentette ki a MÁV csoport.