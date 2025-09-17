szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MÁV

27 perce

Elkészült az augusztusi toplista, ennyire voltak pontosak a magyar vonatok

Címkék#pontosság#vonat#MÁV#késés

A nyár utolsó hónapja az előző évek távlatában is sikeresen zárult. A vonatok pontossága augusztusban is javult a MÁV csoport havi riportja szerint.

Mócza Milán

A hónapok leforgását nézve átlagosan augusztusban járnak legpontatlanabbul a vonatok. Az extrém hőség nyaranta rendszeresen megviseli az utasokon és dolgozókon felül a vasúti infrastruktúrát és járműállományt is, ez azonban idén nem járt a menetrendszerűség romlásával – közölte a MÁV csoport legfrissebb havi riportjában. Mutatjuk, hogyan alakult a vonatok pontossága augusztusban.

vonatok pontossága, javuló tendencia augusztusban,
Javult a vonatok pontossága augusztusban
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A vonatok pontossága javult

Közel két tucat halálos gázolás és több útátjárós baleset is történt országos szinten augusztusban, azonban sem ez, sem a hőség nem eredményezte a járatok menetrendszerűségének beszakadását – ahogyan az általában a nyár utolsó hónapjában lenni szokott. Az összes járat 79,01 százaléka érte be pontosan. A 2024-es augusztushoz képest 6,58 %-os javulás figyelhető meg, ezen felül a késéseknek nemcsak a számát, az átlagos hosszát is sikerült csökkenteni. A pontatlanságok többsége 6–15 perc között alakult, a 20 percnél nagyobb késés a vonatok kevesebb, mint 4 %-ánál fordult elő.

Bács-Kiskun is jól teljesített

Bár a Cegléd–Kecskemét–Szeged-vonal kicsivel az országos átlag alatt zárt 78,37 százalékkal, a Kőbánya-Kispest–Lajosmizse–Kecskemét-vonal toronymagasan első helyezést ért el, itt a vonatok 96,98 százaléka érte be kevesebb mint 5 perc késéssel. Ez 4,90 százalékos különbséget jelent a második helyezett Budapest–Esztergom-vonalhoz képest.

Nyaranta is egyre népszerűbb a MÁV

Az IC vonatok és az elsőosztályú jegyek egyre népszerűbbek. Ezen felül az eladott vármegye és országbérletek száma is növekedett az előző hónaphoz képest, pedig általában ez kevésbé jellemző. A kerékpáros utasok száma a nyár végéig kimagasló maradt.

– A siker a célzott pályaépítéseknek, a mozdonybeszerzéseknek, illetve a flottaerősítő lépéseknek egyaránt köszönhető – jelentette ki a MÁV csoport. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu