Vodica idén is megtelt, zarándokok ezrei ünnepeltek együtt

Az ünnep lényege az együttlét – hangsúlyozta Schindler Mátyás, a bajai Barátok templomának plébánosa, a vodicai nagybúcsú fontosságát méltatva. A Délvidék legnagyobb búcsújáró helyén ezrek csatlakoztak a zarándokokhoz – még a határon túlról is érkeztek csoportok. Dr. Bábel Balázs érsek, az ünnepi szentmise főcelebránsa maga is kiemelte zarándoki mivoltát. A 10 órakor kezdődő szentmisét a jelenlévőkért, valamint a gyermeket váró édesanyákért ajánlotta fel.

Zarándokok ezrei ünnepeltek a vodicai nagybúcsún

Fotó: Rab Rita

Fontos Máriához fohászkodni

Bábel Balázs szentbeszédében Ferenc pápa reményről szóló gondolatait idézte fel, rámutatva, hogy az egyházfő ezt az évet a „remény zarándoklata” évének nyilvánította. Hangsúlyozta: Mária, Jézus édesanyja is zarándok volt, egyik ilyen útja során született a híres hálaima, a Magnificat. Az érsekatya hangsúlyozta: ez a kor, amelyben élünk, eltér a korábbiaktól. A régieknek nem veszett el a hite, reménye az örök életben. Sajnos, ma az emberekre a céltalanság jellemző. Hit nélkül, örök élet reménye nélkül pedig valóban céltalanná válik az életünk. Emiatt is fontos Máriához fohászkodni.

A vodicai nagybúcsún egymást követték a szentmisét

A kétnapos rendezvény szombaton 11 órakor kezdődött, amikor Szakács Tibor, a baja-kiscsávolyi Szent Szív templom plébánosa bemutatta az első szentmisét a kegyhelyen. A zarándokokat délután 15 órától fogadták egészen az esti miséig. A templomban eközben csendes szentségimádás zajlott, és több pap biztosított lehetőséget a gyónásra.