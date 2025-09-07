szeptember 7., vasárnap

2 órája

Vodica idén is megtelt, zarándokok ezrei ünnepeltek együtt

Címkék#Vodica-kegyhely#szentmise#zarándoklat

A környező falvakból és a bajai plébániákról is érkeztek zarándokok. A szeptember 6-7-én tartott hagyományos vodicai nagybúcsú Kis(boldog)asszony napjához, Szűz Mária születésnapjához kapcsolódik.

Az ünnep lényege az együttlét – hangsúlyozta Schindler Mátyás, a bajai Barátok templomának plébánosa, a vodicai nagybúcsú fontosságát méltatva. A Délvidék legnagyobb búcsújáró helyén ezrek csatlakoztak a zarándokokhoz – még a határon túlról is érkeztek csoportok. Dr. Bábel Balázs érsek, az ünnepi szentmise főcelebránsa maga is kiemelte zarándoki mivoltát. A 10 órakor kezdődő szentmisét a jelenlévőkért, valamint a gyermeket váró édesanyákért ajánlotta fel.

vodicai nagybúcsú, zarándokok ünnepeltek,
Zarándokok ezrei ünnepeltek a vodicai nagybúcsún
Fotó: Rab Rita

Fontos Máriához fohászkodni

Bábel Balázs szentbeszédében Ferenc pápa reményről szóló gondolatait idézte fel, rámutatva, hogy az egyházfő ezt az évet a „remény zarándoklata” évének nyilvánította. Hangsúlyozta: Mária, Jézus édesanyja is zarándok volt, egyik ilyen útja során született a híres hálaima, a Magnificat. Az érsekatya hangsúlyozta: ez a kor, amelyben élünk, eltér a korábbiaktól. A régieknek nem veszett el a hite, reménye az örök életben. Sajnos, ma az emberekre a céltalanság jellemző. Hit nélkül, örök élet reménye nélkül pedig valóban céltalanná válik az életünk. Emiatt is fontos Máriához fohászkodni. 

A vodicai nagybúcsún egymást követték a szentmisét

A kétnapos rendezvény szombaton 11 órakor kezdődött, amikor Szakács Tibor, a baja-kiscsávolyi Szent Szív templom plébánosa bemutatta az első szentmisét a kegyhelyen. A zarándokokat délután 15 órától fogadták egészen az esti miséig. A templomban eközben csendes szentségimádás zajlott, és több pap biztosított lehetőséget a gyónásra.

Vodicai nagybúcsú

Fotók: Rab Rita

A szombat esti énekes szentmisét dr. Fábry Kornél, az esztergom-budapesti segédpüspök celebrálta, aki a szentbeszédet is tartotta. Ezt követte a hagyományos gyertyás-szentségi körmenet, majd a Barátok temploma ifjúsági közösségének zenés szentségimádása. A hívek ezután közösen imádkozták a rózsafüzért. Éjjel 23 órakor Fülöp Ernő, a kalocsai főszékesegyház plébánosa, érseki irodaigazgató mutatott be szentmisét a búcsúsok elhunytjaiért.

Több, szervezett gyalogos zarándoklat indult

Vasárnap reggel 6 órakor szintén Fülöp Ernő celebrált szentmisét a kápolnában. Ezt követően 7 órakor a szabadtéri oltárnál Tomaskovity Szabolcs, dusnoki káplán tartott magyar nyelvű misét, majd 8 órakor horvát nyelven is bemutatott egy szentmisét a kápolnában. 9 órakor a német nyelvű szertartást Schindler Mátyás, a bajai Szent Antal templom plébánosa vezette. Az ünnepi nagymise 10 órakor kezdődött, melyet a hagyományoknak megfelelően dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érseke celebrált.

Idén is több, szervezett gyalogos zarándoklat indult a környező falvakból és a bajai plébániákról az ünnepi nagymisére. A kétnapos lelki ünnep a hagyományok szerint vasárnap délután 15 órakor, loretói litániával zárult a kápolnában.

 

