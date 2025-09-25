Napi cukiságbomba: újabb vízibivalybébi született a halasi élményparkban – fotók, videó

Nem tágít anyja mellöl a szerda délelőtt született vízibivaly boci a Csetényi Élményparkban. Jól érzik magukat a bivalyok a város szélén kialakított rezervátumban, ahol nem csupán látványosságot jelentenek, hanem a park ökológiájának szerves részei, hiszen az ő feladatuk a park nádassal borított területének „karbantartása”.

Vízibivaly született Kiskunhalason

Fotó: Pozsgai Ákos

A nyár végi bocik, ha elég erősek, körülbelül egy órával a születésük után felállnak, és első dolguk, hogy táplálék után nézzenek. Ha elég rutinos a mama, akkor ez össze is szokott jönni. Ha minden rendben van, akkor már az első nap kikíséri az újszülött a mamát a legelőre. Így volt ez a halasi élményparkban is, ahol ottjártunkkor pár pillanatra néhány méterre arrébb csatangolt és már kereste is az anyját. Persze nemcsak az anyja óvja az újszülött vízibivaly-bébit, hanem a büszke papa is, aki az egyetlen bika a parkban.

A vízibivalybébi nemét nem tudják

A Csetényi Élményparkban élő vízibivalyok nem csupán egy látványosságot jelentenek, hanem a park ökológiájának szerves részei. Fő feladatuk a nádassal borított területek karbantartása. Az állatok előszeretettel fogyasztják a sást és a nádat, ezzel természetes módon gátolják a mocsaras terület elburjánzását. Ez a biológiai tájgazdálkodási módszer környezetbarát és költséghatékony alternatívája a gépi vagy kémiai beavatkozásoknak.

Az új jövevényről egyelőre nem tudni, hogy milyen nemű, a gondozók is csak távolról tartják szemmel, hamarosan azonban eljön az idő, hogy az állatorvos is megvizsgálja.