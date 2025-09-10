Páratlan hadgyakorlatot tartottak a Dunánál, hazánkban zajlik a legösszetettebb katonai művelet

Böröndi Gábor vezérezredes a hadgyakorlat egyik eleme, a vízi átkelés mozzanata közben arról beszélt, hogy a legnagyobb volumenű, a legtöbb embert és technikát megmozgató védelmi gyakorlatban több mint 200 eszköz és 22 ezer fő érintett, az adott pillanatban pedig 7068 katona van mozgásban. A magyar katonák nemzetközi kötelékben, horvát biztosítással magas szakmai tudással hajtották végre a feladatokat – részletezte, hozzátéve, hogy „büszkék lehetünk a magyar katonákra, a magyar emberek legyenek büszkék a Magyar Honvédségre!”.

A hadgyakorlat egyik eleme a vízi átkelés volt

Fotó: Pozsgai Ákos

Fajszon a menetből történő vízi átkelést gyakorolták a katonák

Kedden egész nap katonai helikopterek zajától volt hangos a fajszi Duna-part, ahol zajlott az Adaptive Hussars 2025 nagyszabású országvédelmi gyakorlat egyik mozzanata. A teljes Magyar Honvédség, annak minden alakulata és a legtöbb eszköze részt vesz rajta, és összkormányzati keretek között hajtják végre, hiszen, ha valamikor az ország védelmére lenne szükség, akkor is a kormányzattal és a közigazgatással szorosan együtt k­ellene működni.

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat NATO-keretek között zajlik, illeszkedve a NATO vezetésirányítási rendszerébe, a partnerországok támogatásával, horvát, szlovák és amerikai katonák részvételével, többnemzeti jelleggel.

A fajszi gyakorlaton az MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárral és a NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoporttal (NATO FLF BG) közösen hajtotta végre a deszantátkelést a Dunán Fajsz és a túlparti Dombori között, ahol a cél a folyamatos mobilitás biztosítása volt, a dunai átkelőhely kiépítésével és üzemeltetésével a műveleti manővereket t­ámogatva.

Toló-vontató csónakokkal – úgynevezett menetből történő hídépítés során – a folyami hídelemeket helyezték a vízre és kapcsolták össze, majd megkezdték a 80 tonnás kompátkelő üzemeltetését, az eszközök és az állomány átszállítását a Duna dombori oldalára.

A kompon a NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoport magyar alegysége, az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár százada haladt át, amely Hódmezővásárhelyről Újmajorba, a Bakony felé haladt tovább.