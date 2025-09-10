szeptember 10., szerda

Páratlan hadgyakorlatot tartottak a Dunánál, hazánkban zajlik a legösszetettebb katonai művelet

Címkék#baon videó#duna#hadgyakorlat#katona

A NATO-tagállamok közül jelenleg Magyarországon zajlik a legnagyobb és leg­összetettebb katonai művelet, az Adaptive Hussars 2025 (ADHU25) – mondta a H­onvéd Vezérkar főnöke kedden F­ajszon. A hadgyakorlat egyik eleme a vízi átkelés volt.

Pozsgai Ákos

Böröndi Gábor vezérezredes a hadgyakorlat egyik eleme, a vízi átkelés mozzanata közben arról beszélt, hogy a legnagyobb volumenű, a legtöbb embert és technikát megmozgató védelmi gyakorlatban több mint 200 eszköz és 22 ezer fő érintett, az adott pillanatban pedig 7068 katona van mozgásban. A magyar katonák nemzetközi kötelékben, horvát biztosítással magas szakmai tudással hajtották végre a feladatokat – részletezte, hozzátéve, hogy „büszkék lehetünk a magyar katonákra, a magyar emberek legyenek büszkék a Magyar Honvédségre!”. 

a menetből történő vízi átkelést gyakorolták a katonák
A hadgyakorlat egyik eleme a vízi átkelés volt
Fotó: Pozsgai Ákos

Fajszon a menetből történő vízi átkelést gyakorolták a katonák 

Kedden egész nap katonai helikopterek zajától volt hangos a fajszi Duna-part, ahol zajlott az Adaptive Hussars 2025 nagyszabású országvédelmi gyakorlat egyik mozzanata. A teljes Magyar Honvédség, annak minden alakulata és a legtöbb eszköze részt vesz rajta, és összkormányzati keretek között hajtják végre, hiszen, ha valamikor az ország védelmére lenne szükség, akkor is a kormányzattal és a közigazgatással szorosan együtt k­ellene működni. 
Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat NATO-keretek között zajlik, illeszkedve a NATO vezetésirányítási rendszerébe, a partnerországok támogatásával, horvát, szlovák és amerikai katonák részvételével, többnemzeti jelleggel. 

A fajszi gyakorlaton az MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárral és a NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoporttal (NATO FLF BG) közösen hajtotta végre a deszantátkelést a Dunán Fajsz és a túlparti Dombori között, ahol a cél a folyamatos mobilitás biztosítása volt, a dunai átkelőhely kiépítésével és üzemeltetésével a műveleti manővereket t­ámogatva.

Toló-vontató csónakokkal – úgynevezett menetből történő hídépítés során – a folyami hídelemeket helyezték a vízre és kapcsolták össze, majd megkezdték a 80 tonnás kompátkelő üzemeltetését, az eszközök és az állomány átszállítását a Duna dombori oldalára.

A kompon a NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoport magyar alegysége, az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár százada haladt át, amely Hódmezővásárhelyről Újmajorba, a Bakony felé haladt tovább.

Az ő mozgásukat a fajszi oldalon saját, míg a dombori oldalon a horvát harccsoport biztosította a nemzetközi erők kötelékében.

Légi támogatást is kaptak

A dunai átkelés légi támogatást is kapott, a MH Kiss József 86. Helikopterdandár H145M és H225M többcélú helikoptereivel biztosították. Maga a folyami átkelés két részből állt, egyrészt a kompelemekre ráhelyezett harci járművek átszállítása történt meg, másrészt a harcjárművek kezelőszemélyzetét és a deszantállományt szállították át PTSZ lánctalpas úszó szállító járművekkel.

A fajszi bemutatón egy BTR harci járművet ért dróntámadást is szimuláltak, egy katona is megsérült a ­forgatókönyv szerint, akit a honvédség egészségügyi szolgálata látott el és szállított el katonai mentővel a helyszínről. A fajszi gyakorlatot a helyiek közül is sokan megnézték, a civilek egy része az újságírókkal közösen részt vett egy vízi átkelésen is.

Hadgyakorlat zajlott a Dunánál

Fotók: Pozsgai Ákos

Összhaderőnemi gyakorlat

Böröndi Gábor az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatról elmondta: összhaderőnemi, tehát a Magyar Honvédség teljes spektrumában minden haderőnem érintett, amelyek közösen hajtják végre a mozzanatokat, mindezt összkormányzati keretek között, a civil közigazgatás és védelmi igazgatás szervezeteivel, illetve szakembereivel együtt, az ország védelme érdekében.

Mint kifejtette: a hathetes, NATO-kötelékben és NATO-csapatokkal zajló, a magyar hadsereg teljes egészét megmozgató gyakorlatsorozat nagy volumenű, költsége milliárdos nagyságrendű. A műveleten részt vesz a horvát katonai rendészszakasz mellett egy olasz lövészszázad is, ­megerősítéssel Szlovákiából, de érkezik egy török, és várható egy amerikai század is.

Böröndi Gábor újságírói kérdésre felidézte, hogy a magyar kormány 2016-ban hirdette meg a Zrínyi 2026 programot, amelynek keretében a Magyar Honvédség átalakítása, átalakulása folyamatban van, de már látványos eredményei vannak a megújulásnak – fogalmazott.

Mint mondta: megvan a Gripen-flottánk, és itt van Európa legmodernebb helikopterflottája, a Lynx a legmodernebb harcjármű, amit Zalaegerszegen gyártanak, a Leopard A7+ pedig a legmodernebb harckocsi, ami Európában most elérhető. A Magyar Honvédség erejét azonban a katonák felszerelése, motiváltsága és kiképzettsége adja – húzta alá.

 

