Új korszak kezdődött a magyar vízgazdálkodásban – fotók, videó

Bő egy évvel ezelőtt alakult meg az Energiaügyi Minisztériumban a vízgazdálkodásért felelős államtitkárság. Elmondható, hogy tavaly ősztől a vízügyi igazgatóságok már egy újfajta szemlélettel működnek. A vízgazdálkodás terén a hangsúly az árvízvédelemről a felelős vízkészlet-gazdálkodásra került át – hangoztatta V. Német Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára Bácsborsód határában, a völgyzárógátnál Bányai Gábor, a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztossal tartott közös sajtótájékoztatóján szerda délelőtt.

Új korszak kezdődött a vízgazdálkodásban, több száz milliárd forint jut vízpótlásra

Fotó: Pozsgai Ákos

Új megoldásokra van szükség a vízgazdálkodásban

V. Német Zsolt szerint nemcsak a hangsúlyt helyezte át a kormányzat, hanem a pénzt is. Egy évvel ezelőtt mintegy 105 milliárd forint forrást biztosított a vízvisszatartásra, a vízpótlásra, ez az összeg idén több, mint a tavalyi duplája, 218 milliárd forint.

– Ebből az összegből 94 milliárd forint jut a Homokhátságra, a legveszélyeztetettebb térségbe, és az öt projekt közül a déli Homokhátságon, a bácskai területeken, a Kígyós-vízrendszer vízkészletének növelésére 26,4 milliárd forintot fordíthatnak. Víztározók és csatornaszakaszok épülnek, a cél az, hogy a talaj vízszintjét emeljék, hogy megtartsák az életet az országnak ezen a részén – mondta az államtitkár, aki szerint innovatív, új megoldásokra van szükség a vízgazdálkodásban, ezért az elmúlt év őszétől új szemlélettel működnek a vízügyi igazgatóságok.

Áthelyeződik a fókusz

Arról beszélt, hogy korszakváltás zajlik a vízgazdálkodásban, a fókusz áthelyeződik az árvízvédelemről a vízkészletekkel való felelős gazdálkodásra, de ez azért történhet meg, mert a magyar vízügyben az elmúlt évtizedekben hatalmas, mintegy 450 milliárdnyi fejlesztés valósult meg.

Az elmúlt év sikerének nevezte, hogy miután a vízgazdálkodási törvénybe bekerült a vízhiány elleni védekezés, a vízügyi igazgatóságok számára már minden jogi lehetőség adott, és az elmúlt év őszétől el is kezdték az új szemléletű vízgazdálkodást, amelynek köszönhetően megfogalmazása szerint „minden csepp vizet visszatartottak”.