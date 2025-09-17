1 órája
Új korszak kezdődött a magyar vízgazdálkodásban – fotók, videó
Kiszáradó tájak, milliárdos mentőakció. Új korszak kezdődött a vízgazdálkodásban, minden csepp vízért harc folyik.
Bő egy évvel ezelőtt alakult meg az Energiaügyi Minisztériumban a vízgazdálkodásért felelős államtitkárság. Elmondható, hogy tavaly ősztől a vízügyi igazgatóságok már egy újfajta szemlélettel működnek. A vízgazdálkodás terén a hangsúly az árvízvédelemről a felelős vízkészlet-gazdálkodásra került át – hangoztatta V. Német Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára Bácsborsód határában, a völgyzárógátnál Bányai Gábor, a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztossal tartott közös sajtótájékoztatóján szerda délelőtt.
Új megoldásokra van szükség a vízgazdálkodásban
V. Német Zsolt szerint nemcsak a hangsúlyt helyezte át a kormányzat, hanem a pénzt is. Egy évvel ezelőtt mintegy 105 milliárd forint forrást biztosított a vízvisszatartásra, a vízpótlásra, ez az összeg idén több, mint a tavalyi duplája, 218 milliárd forint.
– Ebből az összegből 94 milliárd forint jut a Homokhátságra, a legveszélyeztetettebb térségbe, és az öt projekt közül a déli Homokhátságon, a bácskai területeken, a Kígyós-vízrendszer vízkészletének növelésére 26,4 milliárd forintot fordíthatnak. Víztározók és csatornaszakaszok épülnek, a cél az, hogy a talaj vízszintjét emeljék, hogy megtartsák az életet az országnak ezen a részén – mondta az államtitkár, aki szerint innovatív, új megoldásokra van szükség a vízgazdálkodásban, ezért az elmúlt év őszétől új szemlélettel működnek a vízügyi igazgatóságok.
Áthelyeződik a fókusz
Arról beszélt, hogy korszakváltás zajlik a vízgazdálkodásban, a fókusz áthelyeződik az árvízvédelemről a vízkészletekkel való felelős gazdálkodásra, de ez azért történhet meg, mert a magyar vízügyben az elmúlt évtizedekben hatalmas, mintegy 450 milliárdnyi fejlesztés valósult meg.
Az elmúlt év sikerének nevezte, hogy miután a vízgazdálkodási törvénybe bekerült a vízhiány elleni védekezés, a vízügyi igazgatóságok számára már minden jogi lehetőség adott, és az elmúlt év őszétől el is kezdték az új szemléletű vízgazdálkodást, amelynek köszönhetően megfogalmazása szerint „minden csepp vizet visszatartottak”.
Az államtitkár kiemelte, hogy a tavaszi előkészületek és a nyári többletforrások segítségével idén el tudták érni, hogy miközben 30 százalékkal kevesebb vízzel gazdálkodhatott az ország, mint a rekordaszályos 2022-es évben, mégis minden engedéllyel bíró öntözési igényt ki tudtak elégíteni a vízügyi igazgatóságok.
Az elmúlt 200 év vízügyi beruházásainak legnagyobbika
Bányai Gábor, a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos arról beszélt, hogy a Vizet a tájba! program révén az elmúlt 200 év vízügyi beruházásainak legnagyobbika valósul meg, amely révén az ország területének több mint 12 százalékát próbálják megmenteni.
Elmondta, hogy a 20. században 25 év alatt tíz aszályos év is sújtotta Magyarországot, 2019 óta még télen is naponta 3 milliméter az elpárolgási index, nyáron pedig előfordult, hogy a 10 millimétert is elérte. „Az elmúlt négy esztendőben az ország gyakorlatilag a kiszáradás szélére sodródott” – húzta alá.
A felelős vízkészlet-gazdálkodáson a hangsúlyFotók: Pozsgai Ákos
Kiemelte, hogy a 15 kilométerre fekvő Borotán már csak 10,62 méter mélyen van a nyugvó vízszint. A növények biológiai vízfelszívó képessége azonban 6 méter körül van.
A Kígyós magyarországi szakasza szinte teljesen kiszáradt
Telkes Róbert, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság igazgatója elmondta, hogy a Kígyós-főcsatorna a Duna vízgyűjtő medencéjébe tartozó vízfolyás, amely a Felső-Bácska legjelentősebb vízforrása. A Homokhátság tetejéről három ággal induló Kígyós déli irányba folyik, majd a három ág találkozik, és egy vízfolyásként folyik tovább már szerb területen, mára azonban a Kígyós magyarországi szakasza szinte teljesen kiszáradt.
A tervezett vízügyi beruházás műszaki adatairól elhangzott, hogy a Dél-Homokhátság ökológiai állapotának javítása, illetve a bácskai területek vízpótlásának központi eleme a Kéleshalomtól nyugatra tervezett 54,9 hektáros, mintegy 1 millió köbméter víz tározására alkalmas puffertározó. A Kéleshalmi-tározóból szivattyúk segítségével, a tervezett Kéleshalmi nyomásközponton keresztül vezetik majd be, és osztják szét a vizet a Kígyós-vízrendszer egyes csatornaágaiba.
A Kígyós-vízrendszer főművi csatornáinak hálózatfejlesztésével olyan vízpótlási útvonalat alakítanak ki, amely biztosítja a rendszerbe juttatott vízpótlás optimális vízkormányzását, és lehetővé teszi a minél nagyobb arányú medertározás fenntartását, amely támogatja a talajba szivárgást, a térség vízháztartásának javítását. A víz szétosztása két útvonalon, három nyomóvezeték segítségével valósul majd meg.