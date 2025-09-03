A hős vitézek leszármazottjai is segítették a helytörténeti könyv létrejöttét

Kard és Kalász II. – A „kalocsai járás” elfeledett vitézei című helytörténeti könyv az ősz elején érkezik a nyomdából. A sok éves kutatási munkáról, a leszármazottak felkutatásának nehézségeiről vitéz Korondi Miklóssal beszélgettünk.

A Kalocsa és környéki települések elfeledett vitézeinek állít emléket az író, vitéz Korondi Miklós

Fotó: Beküldött fotó

A szakmári és kalocsai kötődés ma is erős

– Honnan jött az ötlet a könyv megírásához?

– Az első vitézavatás 100. évfordulója alkalmából 2021-ben jelent meg a Kard és Kalász – Elfeledett „ceglédi” vitézek című könyvem, mely tartalmazza a Vitézi Rend alapításának történelmi előzményeit, az alapítás jogforrásait, a Rend rövid történetét az 1921-1945 között avatott vitézek rövid életrajzait és vitézi tetteit. A sikeres ceglédi könyvbemutatót követően több ismerősöm, gimnáziumi osztálytársam és vitéztársam arra kért, hogy készítsek egy hasonló kiadványt a kalocsai vitézekről is. Mivel Szakmáron születtem és 1973-ban Kalocsán érettségiztem az akkori I. István Gimnáziumban, így erős kötődésem van a kalocsai járáshoz, ezért nagy buzgalommal hozzáfogtam a nem kis feladathoz. Elhatároztam, hogy nemcsak a kalocsai, hanem a kalocsai járáshoz jelenleg tartozó településeken is megpróbálom felkutatni a vitézeket.

Kard és Kalász borítója

Fotó: Beküldött fotó

Dusnoktól Császártöltésen át Uszodig

– Mely települések vitézei szerepelnek a könyvben?

– A hiánypótló, helytörténeti monográfia, 19 település 197 vitézének adatait tartalmazza. Ezek az alábbiak: Bátya, Császártöltés, Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Dunatetétlen, Dusnok, Fajsz, Foktő, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy, Kalocsa, Miske, Öregcsertő, Solt, Szakmár, Uszód. Úgy gondolom, hogy minden település múltjához az épített emlékeken kívül szorosan hozzátartoznak az ott élt olyan emberek életútjai, akiknek munkássága máig kihat. A települések példaképei közé tartoznak azok, akik érte vagy a hazáért cselekedtek. A kutatás során jött az ötlet, hogy a könyv címe hasonló legyen a ceglédi kiadványhoz és így egy sorozat második köteteként jelenik meg.

Vitézi kötődés

– Ön hogyan kötődik a vitézekhez?

– Budapesten a Bakács téri templomban 2014. június 14-én avattak vitézzé saját érdem alapján, eskütételem után. Az elkövetkező években nagy érdeklődéssel és aktivitással kapcsolódtam be a „rendi” munkába és elhatároztam, hogy bővítem és mélyítem a vitézséggel kapcsolatos ismereteimet. Időközben sikerült Erdélyben született nagyapám vitézzé avatásához szükséges dokumentumait megszereznem, így 2017-ben posztumuszként avathatták vitézzé, engem pedig várományossá. Jelenleg a Kárpát-medencei Vitézi Rend Budapesti és Pest vármegyei törzskapitányaként tevékenykedek.