Korondi Miklós

A hős vitézek leszármazottjai is segítették a helytörténeti könyv létrejöttét

Címkék#Vitéz#korondi Miklós#könyv#kalocsai járás#kiadvány

Kard és Kalász II. címmel hamarosan megjelenik egy hiánypótló kordokumentumként is fontos, helytörténeti monográfia. A Kalocsa és környéki települések elfeledett vitézeinek állít emléket az író, vitéz Korondi Miklós.

Sebestyén Hajnalka

Kard és Kalász II. – A „kalocsai járás” elfeledett vitézei című helytörténeti könyv az ősz elején érkezik a nyomdából. A sok éves kutatási munkáról, a leszármazottak felkutatásának nehézségeiről vitéz Korondi Miklóssal beszélgettünk. 

vitéz Korondi Miklóssal beszélgettünk
A Kalocsa és környéki települések elfeledett vitézeinek állít emléket az író, vitéz Korondi Miklós
Fotó: Beküldött fotó

A szakmári és kalocsai kötődés ma is erős

– Honnan jött az ötlet a könyv megírásához? 

– Az első vitézavatás 100. évfordulója alkalmából 2021-ben jelent meg a Kard és Kalász – Elfeledett „ceglédi” vitézek című könyvem, mely tartalmazza a Vitézi Rend alapításának történelmi előzményeit, az alapítás jogforrásait, a Rend rövid történetét az 1921-1945 között avatott vitézek rövid életrajzait és vitézi tetteit. A sikeres ceglédi könyvbemutatót követően több ismerősöm, gimnáziumi osztálytársam és vitéztársam arra kért, hogy készítsek egy hasonló kiadványt a kalocsai vitézekről is. Mivel Szakmáron születtem és 1973-ban Kalocsán érettségiztem az akkori I. István Gimnáziumban, így erős kötődésem van a kalocsai járáshoz, ezért nagy buzgalommal hozzáfogtam a nem kis feladathoz. Elhatároztam, hogy nemcsak a kalocsai, hanem a kalocsai járáshoz jelenleg tartozó településeken is megpróbálom felkutatni a vitézeket.

2021-ben jelent meg a Kard és Kalász
Kard és Kalász borítója
Fotó: Beküldött fotó

Dusnoktól Császártöltésen át Uszodig

– Mely települések vitézei szerepelnek a könyvben?

– A hiánypótló, helytörténeti monográfia, 19 település 197 vitézének adatait tartalmazza. Ezek az alábbiak: Bátya, Császártöltés, Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Dunatetétlen, Dusnok, Fajsz, Foktő, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy, Kalocsa, Miske, Öregcsertő, Solt, Szakmár, Uszód. Úgy gondolom, hogy minden település múltjához az épített emlékeken kívül szorosan hozzátartoznak az ott élt olyan emberek életútjai, akiknek munkássága máig kihat. A települések példaképei közé tartoznak azok, akik érte vagy a hazáért cselekedtek. A kutatás során jött az ötlet, hogy a könyv címe hasonló legyen a ceglédi kiadványhoz és így egy sorozat második köteteként jelenik meg.

Vitézi kötődés

– Ön hogyan kötődik a vitézekhez?

– Budapesten a Bakács téri templomban 2014. június 14-én avattak vitézzé saját érdem alapján, eskütételem után. Az elkövetkező években nagy érdeklődéssel és aktivitással kapcsolódtam be a „rendi” munkába és elhatároztam, hogy bővítem és mélyítem a vitézséggel kapcsolatos ismereteimet. Időközben sikerült Erdélyben született nagyapám vitézzé avatásához szükséges dokumentumait megszereznem, így 2017-ben posztumuszként avathatták vitézzé, engem pedig várományossá. Jelenleg a Kárpát-medencei Vitézi Rend Budapesti és Pest vármegyei törzskapitányaként tevékenykedek.

Helytörténészek, könyvtárosok, családfakutatók

– A Kalocsai járás vitézeit hogyan sikerült felkutatni? Kik voltak a segítségére?

– Mivel Cegléden lakom, így a nagy távolság miatt nehéz feladatnak bizonyult a kutatás. Általában a számítógép előtt végeztem a feladatot, illetve a megszerzett elérhetőségek birtokában igyekeztem felvenni a kapcsolatot a még élő leszármazotakkal, mely az idő haladtával egyre nehezebbnek bizonyult. Szerencsére sikerült rátalálnom több kiváló helytörténészre, könyvtárosra, családfakutatóra, akik nagyon nagy segítséget nyújtottak a hiányzó anyakönyvi adatok megtalálásában, melyet ezúton is szeretném megköszönni.

Vannak még fellelhető adatok

– Hogyan sikerült felkutatni 100 év távlatában az adatokat? Hol tudott információkat szerezni?

– Kutatásom alapjául a különböző Vitézi évkönyvek, a Vitézek Albuma, az egyházaknál és a levéltárakban lévő születési, házassági, halotti anyakönyvek szolgáltak, de nagy segítséget nyújtottak az ARCANUM-on fellelhető korabeli újságok és különböző kiadványok is. A legtöbb adatot és információt a Hadtörténelmi Levéltár és Irattár, a Hadtörténeti Intézet- és Múzeum, valamint a Pest Vármegyei Levéltár munkatársaitól kaptam.

Sajnos kevesen őrzik az emlékeket

– Mi volt a legnagyobb nehézség a munkája során?

– A nagy időtáv miatt egyre kevesebb az élő leszármazott, és nagyon nehéz feladat a még élő leszármazottak megtalálása is. Sajnos sok család nem őrzi meg a régi fényképeket, a régi tárgyakat és egyre kevesebb a családon belül megőrzött, továbbadott történet, elbeszélés. Emiatt nagyon nehéz kideríteni, hogy az illető vitéz mikor és hol hunyt el és szinte lehetetlen fényképet találni. 

 

 

