Több száz millió forintból fejleszthetnek a kiskunmajsai járás települései – fotók
250 millió forint fejlesztési támogatást kaptak a kiskunmajsai járás települései. A Versenyképes Járások Programon elnyert támogatásról szóló dokumentumokat ünnepélyes keretek között adták át szeptember 18-án a kiskunmajsai Konecsni György Művelődési Központban a települések polgármestereinek.
A rendezvényt dr. Balasi-Kiss Melinda, a Kiskunmajsai Járási Hivatal vezetője nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte: a Versenyképes Járások Program célja a térségi együttműködés erősítése, a közös gondolkodás előmozdítása, valamint a járások fejlődését célzó stratégiai lépések támogatása.
A program a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium koordinálásával valósul meg. A Kiskunmajsai járásban most 11 támogatói döntés született, amelyek különféle helyi fejlesztéseket tesznek lehetővé – az útburkolatok felújításától kezdve a közvilágítás korszerűsítésén át az egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztéséig.
Lezsák Sándor a településvezetők együttműködését méltatta
Az eseményen részt vett Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke is, aki méltatta a térség településvezetőinek együttműködését. Hangsúlyozta: a támogatások odaítélésében fontos szempont volt, hogy azok a helyi igényekre reagáljanak, és hosszú távú hasznot hozzanak a közösségeknek.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy a településeknek már most érdemes előkészíteniük jól átgondolt fejlesztési terveiket a következő pályázati ciklusokra.
Mire fordítják a Versenyképes Járások Program támogatását?
A támogatásokat elnyert települések polgármesterei is jelen voltak, és röviden ismertették, mire fordítják a kapott összegeket:
- Kiskunmajsa: 169,29 millió forintot nyert el, amelyet belterületi utak felújítására, aszfaltozására, valamint a járóbeteg szakellátás fenntartására fordítanak.
- Csólyospálos: 17,08 millió forintot kapott, melyből egy 200 méteres belterületi útszakasz újul meg.
- Jászszentlászló: 26,8 millió forintot fordíthat szociális és gyermekjóléti szolgáltató központja eszközparkjának bővítésére, valamint egy panoráma röntgengép beszerzésére a fogorvosi rendelő számára.
- Szank: 24,8 millió forintos támogatással kétcsoportos bölcsődét alakít ki, hogy kielégítse a megnövekedett férőhelyigényt.
- Kömpöc: 7,2 millió forintból korszerűsíti közvilágítási rendszerét.
- Móricgát: 4,78 millió forintot fordít a Művelődési Ház hátsó bejáratának térkövezésére, valamint a közvilágítás fejlesztésére.
Több száz millió forint támogatást kapott a kiskunmajsai járásFotók: Horváth Károly
Jövőbeni fejlesztések és további lehetőségek
A rendezvényen a járás minden érintett települése képviseltette magát. A jelenlévők bizakodva tekintenek a jövőbe, remélve, hogy a most elnyert források hosszú távú lendületet adnak a térség fejlődésének.
