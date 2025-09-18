szeptember 18., csütörtök

Versenyképes Járások Program

12 perce

Több száz millió forintból fejleszthetnek a kiskunmajsai járás települései – fotók

Címkék#beruházás#pályázati támogatás#támogatás#pályázat

250 millió forint fejlesztési támogatást kaptak a kiskunmajsai járás települései. A Versenyképes Járások Programon elnyert támogatásról szóló dokumentumokat ünnepélyes keretek között adták át szeptember 18-án a kiskunmajsai Konecsni György Művelődési Központban a települések polgármestereinek.

Vajda Piroska

A rendezvényt dr. Balasi-Kiss Melinda, a Kiskunmajsai Járási Hivatal vezetője nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte: a Versenyképes Járások Program célja a térségi együttműködés erősítése, a közös gondolkodás előmozdítása, valamint a járások fejlődését célzó stratégiai lépések támogatása.

Versenyképes Járások Program támogatásairól szóló dokumentumokat kisunmajsán adták át
Versenyképes Járások Program kertében 250 millió forint támogatást kapott a Kiskunmajsai Járás
Fotó: Horváth Károly

A program a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium koordinálásával valósul meg. A Kiskunmajsai járásban most 11 támogatói döntés született, amelyek különféle helyi fejlesztéseket tesznek lehetővé – az útburkolatok felújításától kezdve a közvilágítás korszerűsítésén át az egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztéséig.

Lezsák Sándor a településvezetők együttműködését méltatta

Az eseményen részt vett Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke is, aki méltatta a térség településvezetőinek együttműködését. Hangsúlyozta: a támogatások odaítélésében fontos szempont volt, hogy azok a helyi igényekre reagáljanak, és hosszú távú hasznot hozzanak a közösségeknek. 

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a településeknek már most érdemes előkészíteniük jól átgondolt fejlesztési terveiket a következő pályázati ciklusokra.

Mire fordítják a Versenyképes Járások Program támogatását?

A támogatásokat elnyert települések polgármesterei is jelen voltak, és röviden ismertették, mire fordítják a kapott összegeket:

  • Kiskunmajsa: 169,29 millió forintot nyert el, amelyet belterületi utak felújítására, aszfaltozására, valamint a járóbeteg szakellátás fenntartására fordítanak.
  • Csólyospálos: 17,08 millió forintot kapott, melyből egy 200 méteres belterületi útszakasz újul meg.
  • Jászszentlászló: 26,8 millió forintot fordíthat szociális és gyermekjóléti szolgáltató központja eszközparkjának bővítésére, valamint egy panoráma röntgengép beszerzésére a fogorvosi rendelő számára.
  • Szank: 24,8 millió forintos támogatással kétcsoportos bölcsődét alakít ki, hogy kielégítse a megnövekedett férőhelyigényt.
  • Kömpöc: 7,2 millió forintból korszerűsíti közvilágítási rendszerét.
  • Móricgát: 4,78 millió forintot fordít a Művelődési Ház hátsó bejáratának térkövezésére, valamint a közvilágítás fejlesztésére.

Több száz millió forint támogatást kapott a kiskunmajsai járás

Fotók: Horváth Károly

Jövőbeni fejlesztések és további lehetőségek

A rendezvényen a járás minden érintett települése képviseltette magát. A jelenlévők bizakodva tekintenek a jövőbe, remélve, hogy a most elnyert források hosszú távú lendületet adnak a térség fejlődésének.

 

 

