Több száz millió forintból fejleszthetnek a kiskunmajsai járás települései – fotók

A rendezvényt dr. Balasi-Kiss Melinda, a Kiskunmajsai Járási Hivatal vezetője nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte: a Versenyképes Járások Program célja a térségi együttműködés erősítése, a közös gondolkodás előmozdítása, valamint a járások fejlődését célzó stratégiai lépések támogatása.

Versenyképes Járások Program kertében 250 millió forint támogatást kapott a Kiskunmajsai Járás

Fotó: Horváth Károly

A program a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium koordinálásával valósul meg. A Kiskunmajsai járásban most 11 támogatói döntés született, amelyek különféle helyi fejlesztéseket tesznek lehetővé – az útburkolatok felújításától kezdve a közvilágítás korszerűsítésén át az egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztéséig.

Lezsák Sándor a településvezetők együttműködését méltatta

Az eseményen részt vett Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke is, aki méltatta a térség településvezetőinek együttműködését. Hangsúlyozta: a támogatások odaítélésében fontos szempont volt, hogy azok a helyi igényekre reagáljanak, és hosszú távú hasznot hozzanak a közösségeknek.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a településeknek már most érdemes előkészíteniük jól átgondolt fejlesztési terveiket a következő pályázati ciklusokra.

Mire fordítják a Versenyképes Járások Program támogatását?

A támogatásokat elnyert települések polgármesterei is jelen voltak, és röviden ismertették, mire fordítják a kapott összegeket: