Pályázati siker, 250 millió forint jut a kiskunfélegyházi járás településeire – fotók
A vidéki Magyarország élhetőségének javítása, a népesség megtartása, valamint a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében a kormány támogatási programot indított. A Versenyképes Járások Program célja, hogy erősítse a térségi együttműködéseket, és segítse a helyi közösségeket saját céljaik megvalósításában.
A Versenyképes Járások Program keretében 250 millió forint vissza nem térítendő támogatást ítéltek oda a kiskunfélegyházi járás hat településének. A támogatásról szóló dokumentumokat ünnepélyes keretek között vehették át az érintett települések polgármesterei csütörtökön, a félegyházi járási hivatalban.
Pályázati lehetőségek és célterületek
Dr. Sipos Krisztina, a járási hivatal vezetője az eseményen elmondta: a kormányhatározat öt fő célterületet határozott meg, amelyre az önkormányzatok pályázhattak. Ezek közé tartozik a térségi alapinfrastruktúra fejlesztése, a közszolgáltatások bővítése, gazdaságfejlesztés, valamint a településüzemeltetési feladatok támogatása.
A járás települései elsősorban a működési kiadásaik fedezésére igényelték a támogatást.
Hiszem, hogy azért döntöttek így, mert az elmúlt években számos infrastrukturális, turisztikai és közösségépítő beruházás valósult meg a térségben. Ezek fenntartása és működtetése most kiemelt fontosságú, és jogosan kapott helyet a támogatási célok között
– emelte ki Sipos Krisztina.
A Versenyképes Járások Program támogatási összegének elosztása
A támogatási döntés alapján a következő összegek jutnak az egyes településeknek:
- Bugac – 25 millió forint
- Bugacpusztaháza – 25 millió forint
- Gátér – 25 millió forint
- Pálmonostora – 25 millió forint
- Petőfiszállás – 25 millió forint
- Kiskunfélegyháza – 125 millió forint
Pályázatok a kiskunfélegyházi járás hat településénekFotók: Vajda Piroska
Lezsák Sándor: „Naprakésznek kell lenni”
Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője beszédében köszönetet mondott dr. Sipos Krisztinának a háttérben végzett, elhivatott munkájáért. Hangsúlyozta a pályázati lehetőségek fontosságát is:
Fontos, hogy a polgármesterek tervei naprakészek legyenek, mert amikor egy pályázat megnyílik, gyorsan kell cselekedni. Az előrelátás ma már kulcsfontosságú.
A képviselő méltatta a választókerület önkormányzatainak és vezetőinek elkötelezettségét. Mint mondta, a negyedmilliárd forint támogatás jól példázza a felelős kormányzati gazdálkodást.
Hiszem, hogy ezek az összegek jó kezekbe kerülnek. Meggyőződésem, hogy minden település maga tudja legjobban, mire van a legnagyobb szüksége.
A polgármesterek egyhangúlag jelezték: a támogatást intézményeik zavartalan működésére, különösen a szociális kiadások fedezésére, bérfejlesztésekre és karbantartási feladatokra fogják fordítani.
