Pályázati siker, 250 millió forint jut a kiskunfélegyházi járás településeire – fotók

A Versenyképes Járások Program keretében 250 millió forint vissza nem térítendő támogatást ítéltek oda a kiskunfélegyházi járás hat településének. A támogatásról szóló dokumentumokat ünnepélyes keretek között vehették át az érintett települések polgármesterei csütörtökön, a félegyházi járási hivatalban.

Versenyképes Járások Program keretében 250 millió forintot kapott a kiskunfélegyházi járás

Fotó: Vajda Piroska

Pályázati lehetőségek és célterületek

Dr. Sipos Krisztina, a járási hivatal vezetője az eseményen elmondta: a kormányhatározat öt fő célterületet határozott meg, amelyre az önkormányzatok pályázhattak. Ezek közé tartozik a térségi alapinfrastruktúra fejlesztése, a közszolgáltatások bővítése, gazdaságfejlesztés, valamint a településüzemeltetési feladatok támogatása.

A járás települései elsősorban a működési kiadásaik fedezésére igényelték a támogatást.

Hiszem, hogy azért döntöttek így, mert az elmúlt években számos infrastrukturális, turisztikai és közösségépítő beruházás valósult meg a térségben. Ezek fenntartása és működtetése most kiemelt fontosságú, és jogosan kapott helyet a támogatási célok között

– emelte ki Sipos Krisztina.

A Versenyképes Járások Program támogatási összegének elosztása

A támogatási döntés alapján a következő összegek jutnak az egyes településeknek: