Pályázati siker, 250 millió forint jut a kiskunfélegyházi járás településeire – fotók

Címkék#Versenyképes Járások Program#támogatás#Lezsák Sándor#pályázat

A vidéki Magyarország élhetőségének javítása, a népesség megtartása, valamint a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében a kormány támogatási programot indított. A Versenyképes Járások Program célja, hogy erősítse a térségi együttműködéseket, és segítse a helyi közösségeket saját céljaik megvalósításában.

Vajda Piroska

A Versenyképes Járások Program keretében 250 millió forint vissza nem térítendő támogatást ítéltek oda a kiskunfélegyházi járás hat településének. A támogatásról szóló dokumentumokat ünnepélyes keretek között vehették át az érintett települések polgármesterei csütörtökön, a félegyházi járási hivatalban.

Versenyképes Járások Program támogatásairól szóló dokumentumokat Kiskunfélegyházán adták át
Versenyképes Járások Program keretében 250 millió forintot kapott a kiskunfélegyházi járás
Fotó: Vajda Piroska

Pályázati lehetőségek és célterületek

Dr. Sipos Krisztina, a járási hivatal vezetője az eseményen elmondta: a kormányhatározat öt fő célterületet határozott meg, amelyre az önkormányzatok pályázhattak. Ezek közé tartozik a térségi alapinfrastruktúra fejlesztése, a közszolgáltatások bővítése, gazdaságfejlesztés, valamint a településüzemeltetési feladatok támogatása.

A járás települései elsősorban a működési kiadásaik fedezésére igényelték a támogatást. 

Hiszem, hogy azért döntöttek így, mert az elmúlt években számos infrastrukturális, turisztikai és közösségépítő beruházás valósult meg a térségben. Ezek fenntartása és működtetése most kiemelt fontosságú, és jogosan kapott helyet a támogatási célok között

– emelte ki Sipos Krisztina.

A Versenyképes Járások Program támogatási összegének elosztása

A támogatási döntés alapján a következő összegek jutnak az egyes településeknek:

  • Bugac – 25 millió forint
  • Bugacpusztaháza – 25 millió forint
  • Gátér – 25 millió forint
  • Pálmonostora – 25 millió forint
  • Petőfiszállás – 25 millió forint
  • Kiskunfélegyháza – 125 millió forint

Pályázatok a kiskunfélegyházi járás hat településének

Fotók: Vajda Piroska

Lezsák Sándor: „Naprakésznek kell lenni”

Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője beszédében köszönetet mondott dr. Sipos Krisztinának a háttérben végzett, elhivatott munkájáért. Hangsúlyozta a pályázati lehetőségek fontosságát is:

Fontos, hogy a polgármesterek tervei naprakészek legyenek, mert amikor egy pályázat megnyílik, gyorsan kell cselekedni. Az előrelátás ma már kulcsfontosságú.

A képviselő méltatta a választókerület önkormányzatainak és vezetőinek elkötelezettségét. Mint mondta, a negyedmilliárd forint támogatás jól példázza a felelős kormányzati gazdálkodást. 

Hiszem, hogy ezek az összegek jó kezekbe kerülnek. Meggyőződésem, hogy minden település maga tudja legjobban, mire van a legnagyobb szüksége.

A polgármesterek egyhangúlag jelezték: a támogatást intézményeik zavartalan működésére, különösen a szociális kiadások fedezésére, bérfejlesztésekre és karbantartási feladatokra fogják fordítani.

 

 

