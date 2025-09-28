szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyszínek és időpontok

1 órája

Véradások Bács-Kiskunban szeptember 29. és október 4. között

Címkék#Magyar Vöröskereszt#Országos Vérellátó Szolgálat#véradás

A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért Bács-Kiskunban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít az egészséges lakosság segítségére.

Nagy Mária Lilla

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.

A Magyar Vöröskereszt munkatársa véradás közben.
Adjon vért, hogy életeket menthessünk!
Forrás: Illusztráció/MW-archív
  • Kiskunhalas, Dékáni Árpád Szakgimnázium Kiskunhalas (Kossuth u. 23.) szeptember 29. 09:00 - 12:30
  • Kalocsa, Kalocsa város, Közösségi ház (Hunyadi utca 82.) szeptember 29. 09:00 - 13:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 29. 09:00 - 18:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 30. 09:00 - 16:00
  • Baja, Malom étterem, Baja (Szegedi út 19.) szeptember 30. 10:00 - 14:00
  • Kiskunfélegyháza, Kiskunfélegyháza Szakmaközi Műv. Ház (Szent János tér 3.) szeptember 30. 15:00 - 18:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 1. 07:00 - 14:00
  • Kiskunhalas, Kiskunhalas Közösségek Háza (SÉTÁLÓ U 8.) október 1. 08:30 - 13:30
  • Dusnok, Dusnok, Művelődési Ház (Köztársaság utca 8.) október 1. 11:00 - 14:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 2. 09:00 - 18:00
  • Kiskunfélegyháza, Kiskunfélegyháza Mezőgazdasági SZKI (Petőfi S u 2/a) október 2. 09:30 - 12:00
  • Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 3. 08:00 - 13:00
  • Baja, Bajai Transzfúziós Osztály, intézeti (Rókus utca 10.) október 3. 08:00 - 14:00
  • Kiskőrös, Kiskőrös Wattay I. SzKI (Árpád u. 20) október 3. 09:00 - 12:00
  • Bócsa, Bócsai Evangélikus Egyházközség (Kecskeméti utca 35.) október 3. 14:00 - 17:00
  • Kecskemét, Kecskemét Mátyás Kir. Ált. Isk. (Mátyás kir. krt. 46.) október 4. 09:00 - 12:00

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu