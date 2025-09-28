Helyszínek és időpontok
Véradások Bács-Kiskunban szeptember 29. és október 4. között
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért Bács-Kiskunban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít az egészséges lakosság segítségére.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.
- Kiskunhalas, Dékáni Árpád Szakgimnázium Kiskunhalas (Kossuth u. 23.) szeptember 29. 09:00 - 12:30
- Kalocsa, Kalocsa város, Közösségi ház (Hunyadi utca 82.) szeptember 29. 09:00 - 13:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 29. 09:00 - 18:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 30. 09:00 - 16:00
- Baja, Malom étterem, Baja (Szegedi út 19.) szeptember 30. 10:00 - 14:00
- Kiskunfélegyháza, Kiskunfélegyháza Szakmaközi Műv. Ház (Szent János tér 3.) szeptember 30. 15:00 - 18:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 1. 07:00 - 14:00
- Kiskunhalas, Kiskunhalas Közösségek Háza (SÉTÁLÓ U 8.) október 1. 08:30 - 13:30
- Dusnok, Dusnok, Művelődési Ház (Köztársaság utca 8.) október 1. 11:00 - 14:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 2. 09:00 - 18:00
- Kiskunfélegyháza, Kiskunfélegyháza Mezőgazdasági SZKI (Petőfi S u 2/a) október 2. 09:30 - 12:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) október 3. 08:00 - 13:00
- Baja, Bajai Transzfúziós Osztály, intézeti (Rókus utca 10.) október 3. 08:00 - 14:00
- Kiskőrös, Kiskőrös Wattay I. SzKI (Árpád u. 20) október 3. 09:00 - 12:00
- Bócsa, Bócsai Evangélikus Egyházközség (Kecskeméti utca 35.) október 3. 14:00 - 17:00
- Kecskemét, Kecskemét Mátyás Kir. Ált. Isk. (Mátyás kir. krt. 46.) október 4. 09:00 - 12:00
