Véradások Bács-Kiskunban szeptember 22. és szeptember 28. között
A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért Bács-Kiskunban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít az egészséges lakosság segítségére.
Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu.
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 22. 09:00 - 18:00
- Uszód, Uszód, Egészségház (Árpád utca 35.) szeptember 22. 09:00 - 11:00
- Foktő, Foktő, Egészségház (Kossuth utca 3.) szeptember 22. 12:00 - 14:00
- Kiskőrös, Protokon Kft. Kiskőrös (Petőfi S. út 99.) szeptember 22. 13:00 - 16:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 23. 09:00 - 16:00
- Kunszállás, Petőfi Sándor Faluház és Rendezvényház (KOSSUTH U 5) szeptember 23. 14:30 - 17:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 24. 07:00 - 14:00
- Csátalja, Csátalja, Művelődési Ház (Dózsa György utca 7.) szeptember 25. 09:00 - 11:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 25. 09:00 - 18:00
- Dávod, Dávod, Polgármesteri Hivatal (Dózsa György utca 61.) szeptember 25. 12:00 - 14:00
- Jászszentlászló, Jászszentlászló Művelődési Ház (Kossuth u 7) szeptember 25. 15:00 - 18:00
- Baja, Bajai Transzfúziós Osztály intézeti (Rókus utca 10.) szeptember 26. 08:00 - 14:00
- Kecskemét, Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti (Koháry krt. 4.) szeptember 26. 08:00 - 13:00
- Kecskemét, Kecskemét Műkertvárosi Általános Iskola (Mártírok útja 29) szeptember 27. 09:00 - 12:00
